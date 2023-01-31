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İstanbul'da kar yağışı için saat verildi

Türkiye hafta sonundan itibaren yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Uzun zamandır beklenen kar yağışları birçok kentte etkisini gösterirken İstanbul'da da kar yağması bekleniyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde dün kar yağışı etkili olurken, Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporunda yağmurun karla karışık yağmura döneceği saat verildi. İşte 31 Ocak İstanbul hava durumu raporu...

09:29 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbul hava durumu

İstanbul hava durumu

İstanbul'un yüksek kesimlerinde dün kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Yağmur o saatlerde karla karışık yağmura dönecek.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Ankara'da ise aralıklarla kar yağışı etkili olacak. İzmir'de bugün yağış beklenmiyor, hava sıcaklığı ise 11 derece olacak.

İSTANBUL İÇİNE KAR HAFTA SONU GELECEK

İstanbul’da önceki akşam kentin kıyı ve yüksek kesimlerinde hafif şekilde görülen kar, sabaha karşı Çatalca ve Kartal Aydos Ormanı bölgesinde lapa lapa yağışa dönüştü. Yağış nedeniyle park halindeki araçların üstü kısa sürede beyaza büründü. Ancak il genelinde kar yağışının bu hafta sonu olması bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, cuma akşamı batıdan gelecek yeni bir soğuk sistemle İstanbul içine de kar yağışının başlayabileceğini söylüyor:

“Şehir merkezini ilgilendiren Kar yağışı büyük bir ihtimalle hafta sonu gelecek. Şimdi gelen sistem Anadolu’ya yoğun kar yapıyor. Cuma akşamı batıdan yeni bir sistem geliyor. Bu sistem cumartesi-pazar İstanbul’un birçok yerinde kar yağışı yapabilir.”

İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ OLARAK ASKIYA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düştüğünün rapor edilmesi nedeniyle gemi trafiği, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU



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#kar yağışı
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İstanbul'da kar yağışı için saat verildi
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