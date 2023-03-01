İstanbul'da sis
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mart İstanbul hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcaklıklar kuzey kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyrederken, toz taşınımı ve yağış uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul 1 Mart hava durumu raporu.
İSTANBUL HAVA DURUMU (1 MART)
İstanbul'un bazı bölgelerinde yoğun sis etkili olurken Boğaz'da görüş mesafesi düştü. İstanbul’da sıcak geçen günlerin ardından havaların aniden soğuması ile sis oluştu. İstanbul Boğazı, sis kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle çift taraflı gemi trafiğine kapatıldı. Ani hava değişikliği nedeniyle İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Kentte sabah erken saatlerde başlayan yoğun sis, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy ile Ortaköy'den Sarıyer'e kadar olan Boğaz çevresinde etkisini gösterdi. Yoğun sis, Beylikdüzü'nün yüksek kesimleri ile Büyükçekmece'de de yer yer etkili oldu.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 22°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 24°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 22°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 25°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Ankara ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS 14°C
Parçalı bulutlu
ANKARA 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS 14°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
TOKAT 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADIYAMAN 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 24°C
Parçalı ve az bulutlu