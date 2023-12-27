Mimar Sinan, eserleriyle tarihe damgasını vuran muhteşem yüzyılın muhteşem mimarı… İstanbul’u İstanbul yapan şaheser yapıların büyük ustası Mimar Sinan, 1538 yılında Hassa baş mimarı olmuştur ve bu görevi Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat zamanında 50 yıl süre ile yapmıştır. Mimar Sinan'ın İstanbul'da yaptığı 8 muhteşem camiyiz sizler için derledik.

İSTANBUL'DAKİ MİMAR SİNAN CAMİLERİ

Mimar Sinan, Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük mimarlarından biridir. 15. yüzyılın sonlarında doğmuş ve 16. yüzyılın sonlarına kadar yaşamış olan Sinan, 365'ten fazla eser inşa etmiş bir dâhidir. Bu eserlerin en önemlilerinden bazıları İstanbul'da bulunmaktadır.

İstanbul'daki Mimar Sinan camileri, şehrin tarihi ve kültürel zenginliğinin önemli bir parçasıdır. Bu camiler, hem ibadethane hem de turizm açısından büyük önem taşımaktadır.

İstanbul'daki Mimar Sinan camilerinden bazıları şunlardır:

Süleymaniye Camii

Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan bu cami, Mimar Sinan'ın başyapıtlarından biridir. 1557 yılında ibadete açılan Süleymaniye Camii, 53 metre yüksekliğindeki ana kubbesi, 4 minaresi ve 4 şerefeli 2 minaresi ile İstanbul'un en görkemli camilerinden biridir.

Şehzade Camii

Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mehmet için yaptırılan bu cami, 1548 yılında ibadete açılmıştır. 53 metre yüksekliğindeki ana kubbesi ve 4 minaresi ile Şehzade Camii, İstanbul'un en önemli camilerinden biridir.

Mihrimah Sultan Camii (Üsküdar)

Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan için yaptırılan bu cami, 1540 yılında ibadete açılmıştır. 48 metre yüksekliğindeki ana kubbesi ve 4 minaresi ile Mihrimah Sultan Camii, İstanbul'un en önemli camilerinden biridir.

Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapı)

Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan için yaptırılan bu cami, 1562 yılında ibadete açılmıştır. 48 metre yüksekliğindeki ana kubbesi ve 4 minaresi ile Mihrimah Sultan Camii, İstanbul'un en önemli camilerinden biridir.

Eski Valide Camii

Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan için yaptırılan bu cami, 1538 yılında ibadete açılmıştır. 48 metre yüksekliğindeki ana kubbesi ve 4 minaresi ile Eski Valide Camii, İstanbul'un en önemli camilerinden biridir.

Kılıç Ali Paşa Camii

Kılıç Ali Paşa tarafından yaptırılan bu cami, 1580 yılında ibadete açılmıştır. 48 metre yüksekliğindeki ana kubbesi ve 4 minaresi ile Kılıç Ali Paşa Camii, İstanbul'un en önemli camilerinden biridir.

Atik Valide Camii

Safiye Sultan tarafından yaptırılan bu cami, 1598 yılında ibadete açılmıştır. 48 metre yüksekliğindeki ana kubbesi ve 4 minaresi ile Atik Valide Camii, İstanbul'un en önemli camilerinden biridir.

Yeni Valide Camii

Turhan Hatice Sultan tarafından yaptırılan bu cami, 1663 yılında ibadete açılmıştır. 53 metre yüksekliğindeki ana kubbesi ve 6 minaresi ile Yeni Valide Camii, İstanbul'un en önemli camilerinden biridir.

Mimar Sinan'ın İstanbul'daki camileri, sadece ibadethane olarak değil, aynı zamanda sanat ve mimari şaheserleri olarak da büyük önem taşımaktadır. Bu camiler, şehrin tarihi ve kültürel zenginliğinin önemli bir parçasıdır.







