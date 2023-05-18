Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada bugün öğleden sonra İzmir’in kuzeyindeki Aliağa, Kınık, Bergama ile doğusundaki Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği bildirildi. İşte İzmir hava durumu.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Bugün öğleden sonra İzmir’in kuzeyindeki Aliağa, Kınık, Bergama ile doğusundaki Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği bildirildi.





Sağanağın, yerel kuvvetli 21-50 kg/m2 olacağı tahmin edildiği belirtildi. Vatandaşlardan, olası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YURTTA HAVA DURUMU

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van’ın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya’nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına( 40-70 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:





Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yer yer kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24





Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32



