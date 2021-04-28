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Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Gecesi Hangi Gün?

Kadir gecesi ne zaman, 2021 Kadir gecesi hangi gün? soruları Ramazan ayının son günlerine yaklaştıkça merak konusu. Bin aydan daha hayır olan, Kur'an-ı Kerim'in Cebrail meleğiyle Hz. Peygambere indirildiği bu gecede yapılacak tüm ibadetler diğer günlerde yapılan ibadetlerden kat ve kat daha faziletlidir. İşte Kadir suresi meali ve Kadir gecesinden yaşananlar.

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Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Gecesi Hangi Gün?
Kur'an'ın nüzul olduğu Kadir gecesi ne zaman? sorusunun yanıtı haberimizde.

Mübarek Ramazan ayının son on günü içerisinde olan Kadir gecesi ne zaman? Kur'an'da ve hadislerde önemine işaret edilen Kadir gecesinde yapılacak ibadetler diğer gecelerde yapılan ibadetlerden daha faziletlidir. Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) indirildiği gecedir. Bu nedenle İslam alimleri Ramazan ayına Kur'an ayı denmiştir ve mümkün olduğu kadarıyla hatim edilmesini tavsiye etmişlerdir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazanın son günlerine girerken Kadir gecesi ne zaman, hangi güne denk geldiği de merak ediliyor. Kadir Gecesinin net olarak hangi güne denk geldiği bilinmemektedir. Alimlere göre, kadir gecesi Ramazan ayının son on gününde ve tekli gecelerinden birisidir. Bu geceler; 21, 23, 25, 27 ve 29. gecelerden birisidir. Ancak ülkemizde İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi ülkemizde Ramazan'ın 27.gecesi kutlanmaktadır.

  • Diyanet İşleri Bakanlığı’nın hazırladığı 2021 takviminde Ramazan ayının 26. Gününe denk gelen Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek.

Kadir Gecesi mesajları: Anlamlı resimli kısa Kadir gecesi mesajları
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Kadir Gecesi mesajları: Anlamlı resimli kısa Kadir gecesi mesajları

KUR'AN KADİR GECESİ İNDİRİLMİŞTİR

Kur'ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ'dan Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, mânasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi vb. sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık 23 senede, bölümler halinde indirilmiştir.

Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini şöyle açıklamaktadır: "İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk" (el-Furkan 25/32). Âyetler doğrudan doğruya indiği gibi, çoğunlukla meydana gelen bir olayın hemen sonrasında olayı çözümlemek ve sorulan soruları cevaplamak için inerdi ki, âyetin inmesine sebep olan olay veya soruya “sebeb-i nüzûl” (iniş sebebi) denilir. Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir (bk. el-Bakara 2/185; ed-Duhân 44/1-3; el-Kadr 97/1).

Kadir gecesinin ramazan ayında mübarek bir gece olduğu göz önünde tutulursa, âyetler arasında bir çelişkinin de bulunmadığı anlaşılacaktır.

KUR'AN-I KERİM'İN MUCİZE OLUŞU

Kur'an, üslûbu ve içeriği bakımından akıllara durgunluk veren, hayrette bırakan büyük ve ebedî bir mûcizedir. Diğer peygamberlerin mûcizeleri, dönemleri geçince bittiği, onları yalnız o dönemde yaşayanlar gördüğü halde, Kur'an mûcizesi kıyamete kadar sürecektir. Kur'ân-ı Kerîm hem söz hem de mâna yönünden mûcizedir ve eşsizdir.

Onun söz yönünden mûcize oluşu, Arap edebiyatının en üst noktada olduğu bir dönemde inmesine rağmen, Araplar'a kendisinin bir benzerini getirmeleri için meydan okumuş olması, onları bu konuda âciz bırakmasıdır: "De ki: Andolsun, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler" (el-İsrâ 17/88). "Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan başka şahitlerinizi (yardımcılarınızı) çağırın. Bunu yapamazsanız –ki elbette yapamayacaksınız– yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının..." (el-Bakara 2/23-24; ayrıca bk. Hûd 11/13; et-Tûr 52/33-34). Kur'ân-ı Kerîm mâna yönüyle de mûcizedir.

Hz. Muhammed'in okuma yazma bilmeyen bir kimse iken, Allah'tan aldığı vahiy ile insanlara bildirdiği Kur'an, en yüksek gerçekleri de kapsamaktadır. İster pozitif ister sosyal bilimler alanında, insanlığın asırlar sonra ulaştığı gerçekler, asırlar önce Kur'an tarafından haber verilmiş, hiçbir buluş, onun getirdiklerinin aksini ortaya koyamamıştır. Aksine bilimsel gelişmeler, Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırmıştır.

Âlimler Hz. Peygamber'in bu ifadesine dayanarak Allah'ın güzel isimleri arasında ism-i a‘zamın, ramazanın son on günü içerisinde Kadir gecesinin gizli tutulması gibi icâbet saatinin de gizli tutulduğunu ve bu suretle insanların gün boyu Allah'a yönelmelerinin sağlanmasının hedeflendiğini söylemişlerdir.

KADİR SURESİ VE OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

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