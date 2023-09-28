‘Kaya koruğu nedir, nasıl tüketilir, faydaları neler?’ sorusu birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kaya koruğu genellikle yer altındaki madenlerden çıkarılır. Mutfakta kullanılan tuzun yanı sıra, endüstriyel uygulamalarda ve yol tuzlamada da kullanılır. Peki, Kaya koruğu faydaları neler, nasıl tüketilebilir? İşte detaylar.

KAYA KORUĞU NEDİR?

Kaya koruğu (rock salt), yer kabuğunda doğal olarak oluşan, genellikle renksiz veya beyaz renkte olan ve esas olarak sodyum klorür (NaCl) içeren bir mineral tuzdur.

KAYA KORUĞU FAYDALARI NELER, NEYE İYİ GELİR?

Kaya koruğunun faydaları arasında:

Mineral Kaynağı : Kaya koruğu, sodyum ve klorürün yanı sıra magnezyum, kalsiyum ve diğer mineralleri de içerebilir. Bu mineraller, vücudun düzgün işleyişi için gereklidir.

Detoksifikasyon: Bazı insanlar, kaya tuzu suyla karıştırıldığında vücudu detoksifiye etmeye yardımcı olduğuna inanırlar.

Cilt Sağlığı: Kaya tuzu, cilt için doğal bir peeling olarak kullanılabilir. Cildi yumuşatmaya ve ciltteki ölü hücreleri temizlemeye yardımcı olabilir.

Rahatlama: Kaya tuzlu sıcak banyolar, kasları gevşetmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

Solunum Faydaları: Tuz mağaraları ve tuz odaları, astım, alerji ve diğer solunum yolu rahatsızlıklarından muzdarip kişilere yardımcı olabileceğine inanılarak kullanılmaktadır.

pH Dengeleme: Vücudun pH dengesini korumaya yardımcı olabilir.

Diğer Kullanımlar: Kaya tuzu, etin korunmasında, suyun yumuşatılmasında ve bazı gıdaların fermantasyonunda da kullanılır.

KAYA KORUĞU ZARARLARI NELER?

Yüksek tuz tüketiminin sağlık için bazı riskleri olabilir, özellikle de yüksek tansiyon veya kalp rahatsızlıkları riski altındaysanız. Bu nedenle, kaya koruğunu veya herhangi bir tuzu tüketirken ölçülü olmak önemlidir. Kaya koruğunun aşırı tüketiminin tansiyon yükselmesi gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini unutmamak önemlidir. Kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilir.

KAYA KORUĞU NASIL TÜKETİLEBİLİR?

Kaya Koruğu salata, meze, turşu veya sos olarak tüketilebildiği gibi krem yapılarak da cilt üzerine sürülebilir. Ekşi ve tuzlu bir lezzete sahip olan bu bitki türü, balık yemeklerinin yanında meze olarak sofralara lezzet katar.

Salamurası yapılan kaya koruğu turşusu, özellikle Anamur ve Silifke'de yerel halkın sofralarında önemli bir rol oynar. Turşu ile benzerlik gösteren salamura, lezzetli bir tarif olarak tüketilir.

Zeytinyağlı ve sarımsak ile harmanlanan salata, tadı sayesinde kendisine hayran bırakır. Dereotu, maydanoz ve limon ile birlikte karıştırılır. Baharatlı bir tadı olan bu bitki, hemen her yemeğin yanına yakışır.

KAYA KORUĞU KAÇ KALORİ?

Düşük kalorili olan bu gıda, az yağlıdır. 100 gramlık bir porsiyonda 100 kalori bulunur.







