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Kim Milyoner Olmak İster 29 Haziran 300 bin TL'lik sorusu: Türkan Şoray'ın beyaz perdede başrollerini en çok paylaştığı erkek oyuncu kimdir? Ediz Hun, İzzet Günay, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın

Kim Milyoner Olmak İster 29 Haziran 300 bin TL'lik sorusu: Türkan Şoray'ın beyaz perdede başrollerini en çok paylaştığı erkek oyuncu kimdir? Ediz Hun, İzzet Günay, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın

21:4429/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
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Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 1153. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmada sorulan 300 bin TL değerindeki Türkan Şoray'ın beyaz perdede başrollerini en çok paylaştığı erkek oyuncu kimdir? soru merak konusu oldu. İşte sorunun doğru cevabı.

Soru: Türkan Şoray'ın beyaz perdede başrollerini en çok paylaştığı erkek oyuncu kimdir?

Cevap: A: Ediz Hun

A: Ediz Hun

B: İzzet Günay

C: Kadir İnanır

D: Cüneyt Arkın

TÜRKAN ŞORAY HAKKINDA

Türkan Şoray 28 Haziran 1945, İstanbul doğumlu Türk oyuncu, devlet sanatçısı, senarist, yönetmen ve yazardır. Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Şoray, oynadığı 222 film ile, dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu ünvanına sahiptir. Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak tasvir edilir.


1960'larda sinema ile tanışmış, ilk sinema ödülü 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Acı Hayat filmiyle en başarılı kadın oyuncu ödülünü almıştır. Bunun yanı sıra Hülya Koçyiğit'in ardından Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi kadın oyuncu" ödülüne dört kez layık görüldü. 1991 yılında devlet sanatçısı seçildi. Şoray, 12 Mart 2010 tarihinde UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi seçilmiş, "Sevgiyle yapılamayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Gücü sevgiyle birleştirirsek birçok sorunun üstesinden gelebiliriz." demiştir. Ayrıca Şoray'ın kendi adını taşıyan bir ilkokulu da vardır.


Sinema oyuncuları Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik'le birlikte, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri kabul edilir. Bu dörtlü içerisinde, yönetmenlik yapan tek sinema oyuncusu olan Şoray, başrolünde kendisine eşlik eden Kadir İnanır ile oynadığı 1972 yapımlı Dönüş, 1973 yapımlı Azap, 1976 yapımlı Bodrum Hâkimi, 2015 yapımı Uzaklarda Arama'nın tek başına; 1981 yapımlı Yılanı Öldürseler filminin ise Şerif Gören ile birlikte yönetmenliğini yapmıştır. Türkan Şoray, Haziran 2018'de verdiği bir röportajda "önüne iyi senaryolar gelmediği" gerekçesiyle oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

TÜRKAN ŞORAY KAÇ FİLMDE OYNADI

Bugüne kadar 222 filmde rol almıştır. Türkan Şoray ilk televizyon programı olan ve NTV'de yayımlanan, konuklarıyla birlikte kendi sinema kariyerinin konuşulduğu televizyon programı Sinema Benim Aşkım'ı (2010-2011) sunmuştur. Şoray programında sinema oyuncuları ile sinema kariyerini anlatmaktadır.

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