Özgün Kimyon çayının bilinmeyen faydaları
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Kimyon çayının bilinmeyen faydaları!

Birçok yemeği tatlandırmak amacı ile kullanılan kimyon, insan sağlığı açısından da oldukça önemli bir besin. Son zamanlarda merakla araştırılan kimyon çayının faydaları hakkında insanların aklında pek çok soru işareti bulunuyor. Peki kimyon çayının faydaları neler? Gaz giderir mi? Emziren anneler kimyonu nasıl kullanmalı? Bebekler için kullanır mı? İşte merak edilen soruların cevapları…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kimyon çayı nasıl yapılır? Faydaları neler? Neye iyi gelir?
Kimyon çayı

Baharat ve çay olarak tüketilebilen kimyon bitkisi, aynı zamanda pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan şifalı bir kaynak. Sağlık için oldukça güçlü vitamin ve minerallere sahip bu bitki hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

KİMYON ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 su bardağı içine, 1 tatlı kaşığı tane kimyon ekleyerek belli bir süre kaynatın. Süzdükten sonra isteğe bağlı içine bal ve limon ekleyebilirsiniz.

KİMYON ÇAYININ FAYDALARI NELER?

> Sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelir.

> Gaz ve şişkinlik problemlerini giderir.

> Yağ yakımına destek olur.

> Stres ve sinirin yatışmasına yardımcı olur.

> Emziren kadınlarda süt artışında etkili olur.

> Kaşıntı ve egzamaya karşı etkili olur.

KİMYON ÇAYINI KİMLER TÜKETEBİLİR?

Özellikle şeker hastaları, gebeliğinin ilk ayında olanlar, kronik olarak ilaç kullananlar, düşük ve tansiyon problemi olan kişilerin bu çayı içmemesi önerilir.

KİMYON ÇAYI BEBEKLERE VERİLİR Mİ?

Uzmanlara göre kimyon çayı bebeklerde sıklıkla karşılaşılan kolik ağrısına yani gaz sancısına şifa olur. Doktorunuzun onayıyla günde 1-2 çay kaşığı bebeğinize içirebilirsiniz.

BEBEKLER İÇİN KİMYON ÇAYI TARİFİ

> 1 su bardağı suyu kaynatın.

> İçine 1 çay kaşığı kimyon katıp ılık hale gelene kadar bekletin.

> Süzüp 1-2 çay kaşığı bebeğinize içirin.

KİMYON ÇAYINI NE KADAR TÜKETMEK GEREKİR?

Kimyon çayı günde bir fincandan fazla içmek birtakım yan etkiler ortaya çıkarabilir. Sabah yada akşam bir fincan içilmesi tavsiye edilmektedir.

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