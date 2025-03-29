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Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor, bitti mi? 2025 kış lastiği takma zorunluluğu hangi tarihte bitecek?

Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor, bitti mi? 2025 kış lastiği takma zorunluluğu hangi tarihte bitecek?

12:4829/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kış lastiği uygulaması ne zaman?
Kış lastiği uygulaması ne zaman?

Kış lastiği uygulamasının ne zaman biteceği, nisan ayına yaklaşırken sürücüler tarafından merak edilmeye başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Karayolları Trafik Kanunu'na göre, yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçların kış lastiği takması, illerin hava ve iklim şartları göz önünde bulundurularak yılın belirli dönemlerinde zorunlu hale getiriliyor. 1 Aralık 2024 tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması için son günler yaklaşıyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erecek.

UYGULAMA 1 ARALIK'TA BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartları dikkate alınarak yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim ekipleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

Türkiye genelinde 1 Aralık 2024'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Salı günü sona erecek.

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ 800 LİRADAN BAŞLIYOR

Lastik sökme-takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 800 lira, 15 ve 16 inç olanlar için 1000 lira, 17 inçler için 1250 lira, 18 inçler için 1500 lira, 19 inçler için 1700 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 2 bin lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli hizmeti ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde sunuluyor.

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