Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor, bitti mi? 2025 kış lastiği takma zorunluluğu hangi tarihte bitecek?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartları dikkate alınarak yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Lastik sökme-takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 800 lira, 15 ve 16 inç olanlar için 1000 lira, 17 inçler için 1250 lira, 18 inçler için 1500 lira, 19 inçler için 1700 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 2 bin lira olarak uygulanıyor.