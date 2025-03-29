Konya bayram namazı saati araştırılıyor. Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken bir yandan da il il bayram namazı saatleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Konya bayram namazı saatini açıkladı. Bayram namazı, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez kılınan, Müslümanlar için büyük önem taşıyan bir ibadettir. Bayram sabahı camilerde cemaatle kılınan bu namaz, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirir, Müslümanların ortak sevincine vesile olur. Peki, Konya bayram namazı saat kaçta? Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?