Ramazan Bayramı yaklaşırken Konya'da yaşayan vatandaşlar, bayram sabahı camilere giderek bu manevi atmosferi paylaşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Bayram namazı, Müslümanlar için birlik ve beraberlik duygusunun en yoğun yaşandığı anlardan biri olarak öne çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için Konya bayram namazı saatini resmi olarak açıkladı. Peki, Konya bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Konya bayram namazı saati araştırılıyor. Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken bir yandan da il il bayram namazı saatleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Konya bayram namazı saatini açıkladı. Bayram namazı, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez kılınan, Müslümanlar için büyük önem taşıyan bir ibadettir. Bayram sabahı camilerde cemaatle kılınan bu namaz, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirir, Müslümanların ortak sevincine vesile olur. Peki, Konya bayram namazı saat kaçta? Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
KONYA BAYRAM NAMAZ SAATİ 2025 BELLİ OLDU
Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.
İşte Konya bayram namazı saati 2025 bilgileri!
KONYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ramazan Bayramı heyecanı başlarken namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşıldı.
30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Konya bayram namazı saati 07:08 olarak belirlendi.
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.
Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama şeklinde niyet edilir.