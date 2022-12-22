Özgün Konyaspor 3-2 Bodrumspor Maç Özeti İzle (VİDEO)
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Konyaspor 3-2 Bodrumspor Maç Özeti İzle (VİDEO)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları hız kesmeden devam ediyor. Bugün Konyaspor evinde Spor Toto 1. ligin başarılı ekiplerinden Bodrumspor’u ağırladı. Çekişmeli geçen maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve 15 dakikalık uzatma bölümlerine gidildi. Uzatma bölümlerinde Konyaspor dakika 105’de Amir Hadziahmetovic ile öne geçti. Bodrumspor 110’da Yekta Kurtuluş ile beraberliği yakaladı. Dakika 114’de Yasir Subaşı son sözü söyledi ve Konyaspor 3-2 yendiği maçta adını son 16 turuna yazdırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor 3-2 Bodrumspor Maç Özeti İzle (VİDEO)
Konyaspor 3-2 Bodrumspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Konyaspor ve Bodrumspor karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 biten maçı uzatmalarda Konyaspor 3-2 kazandı.

KONYASPOR - BODRUMSPOR MAÇ ÖZETİ

  • Konyaspor - Bodrumspor maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

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