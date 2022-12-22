Konyaspor 3-2 Bodrumspor Maç Özeti İzle (VİDEO)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Konyaspor ve Bodrumspor karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 biten maçı uzatmalarda Konyaspor 3-2 kazandı.
KONYASPOR - BODRUMSPOR MAÇ ÖZETİ
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Konyaspor ve Bodrumspor karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 biten maçı uzatmalarda Konyaspor 3-2 kazandı.
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