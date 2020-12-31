Koronavirüs 80 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor Bakkal, market ve fırınlar saat kaç arasında açık olacak?
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80 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor: Bakkal, market ve fırınlar saat kaç arasında açık olacak?

Yeni yılda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına 31 Aralık Perşembe gününün dahil olup olmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile konuya açıklık getirdi. Kısıtlama 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den başlayarak 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak. Peki 80 saatlik kısıtlamada hangi işletmeler açık olacak? Detaylar haberde...

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Ocak itibariyle başlayacak olan sokağa çıkma yasağına, 31 Aralık Perşembe günün dahil olup olmadığı merak edilmeye başlandı.

  • İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelgede, 31 Aralık Perşembe günün tatil olmayacağını ve mesailerin tam gün uygulanacağını duyurdu.

Genelgeye göre, yeni yılda sokağa çıkma yasağı, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak.

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Genelgede, 14 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Covid-19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda ek kararlar alındığı ifade edilerek, alınan ek kararlar şu şekilde sıralandı:

  • 31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balıktezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

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