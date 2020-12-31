80 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor: Bakkal, market ve fırınlar saat kaç arasında açık olacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Ocak itibariyle başlayacak olan sokağa çıkma yasağına, 31 Aralık Perşembe günün dahil olup olmadığı merak edilmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelgede, 31 Aralık Perşembe günün tatil olmayacağını ve mesailerin tam gün uygulanacağını duyurdu.

Genelgeye göre, yeni yılda sokağa çıkma yasağı, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak.

HAYAT Yılbaşı yasakları nelerdir: 1 Ocak nereler açık nereler kapalı olacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ YIL GENELGESİ

Genelgede, 14 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Covid-19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda ek kararlar alındığı ifade edilerek, alınan ek kararlar şu şekilde sıralandı:

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balıktezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

REKLAM

GÜNDEM 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 62

KORONAVİRÜS Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı kısıtlama süresince görev yapacak personeli açıkladı