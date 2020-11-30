Aşı gönüllüsü profesörden gönüllülere uyarı: Aşının ne kadar süre etkili olacağıyla ilgili elimizde bir veri yok Aşı çalışmaları için kendisi gibi gönüllü olan vatandaşları da uyaran Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Maske, mesafe, hijyen ve toplu aktivitelere katılmama kuralını ihlal etmememiz gerekiyor. Çünkü aşının ne kadar süre etkili olacağıyla ilgili elimizde bir veri yok" dedi.

Haber Merkezi 30 Kasım 2020, 11:57 Son Güncelleme: 30 Kasım 2020, 12:08 DHA