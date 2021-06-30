İngiltere'de vaka sayısı tırmanışta: Son beş ayın zirvesine ulaştı

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 128 bin 140 oldu.

Son 24 saatte 26 bin 68 yeni vaka tespit edilirken bir önceki haftaya oranla vaka sayılarında yüzde 69,9 artış kaydedildi. Bu sayı, 29 bin 79 vakanın saptandığı 29 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 800 bin 907'ye çıktı.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan ülkede yetişkin nüfusun yüzde 82'sine ilk doz, yüzde 61'ine de ikinci doz aşı yapıldı. Aşının ilk dozunu yaptıranların sayısı 44 milyon 762'ye ulaşırken bunlardan 32 milyon 872 bin 450'sine ikinci doz da uygulandı.

REKLAM

Kovid-19 önlemlerinin tamamen kaldırılması 19 Temmuz'a ertelenmişti

Sağlık Bakanı Sajid Javid, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, "Alfa" (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini, bu varyantın daha hızlı yayılmanın yanı sıra aşı olmayanlarda hastaneye yatış oranlarını arttırdığını bildirmişti.

Ülkede vaka sayılarının artması nedeniyle Kovid-19 kısıtlamalarının 21 Haziran'da tamamen kaldırılmasına ilişkin karar 19 Temmuz'a ertelenmişti.