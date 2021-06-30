Koronavirüs İngilterede vaka sayısı tırmanışta Son beş ayın zirvesine ulaştı
DÜNYA

İngiltere'de vaka sayısı tırmanışta: Son beş ayın zirvesine ulaştı

İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 68 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle "son 5 ayda günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Covid-19 Haberleri: İngilterede vaka sayısı tırmanışta: Son beş ayın zirvesine ulaştı
Arşiv

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 128 bin 140 oldu.

Son 24 saatte 26 bin 68 yeni vaka tespit edilirken bir önceki haftaya oranla vaka sayılarında yüzde 69,9 artış kaydedildi. Bu sayı, 29 bin 79 vakanın saptandığı 29 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 800 bin 907'ye çıktı.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan ülkede yetişkin nüfusun yüzde 82'sine ilk doz, yüzde 61'ine de ikinci doz aşı yapıldı. Aşının ilk dozunu yaptıranların sayısı 44 milyon 762'ye ulaşırken bunlardan 32 milyon 872 bin 450'sine ikinci doz da uygulandı.

Kovid-19 önlemlerinin tamamen kaldırılması 19 Temmuz'a ertelenmişti

Sağlık Bakanı Sajid Javid, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, "Alfa" (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini, bu varyantın daha hızlı yayılmanın yanı sıra aşı olmayanlarda hastaneye yatış oranlarını arttırdığını bildirmişti.

Ülkede vaka sayılarının artması nedeniyle Kovid-19 kısıtlamalarının 21 Haziran'da tamamen kaldırılmasına ilişkin karar 19 Temmuz'a ertelenmişti.

Koronavirüste Delta paniği: İngiltere'de iki doz aşılı 50 kişi hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Koronavirüste Delta paniği: İngiltere'de iki doz aşılı 50 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
Kanadada rekor sıcaklık

Kanada'da rekor sıcaklık

233 kişi hayatını kaybetti.
Arabayla takas edilecek

Arabayla takas edilecek

​Bir tonluk 'Paşa', bayram öncesi alıcısını bekliyor.
Kılıçdaroğluna tazminat davası

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması.

​Gara'da 7 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

​Yıldırım el emekleri festivali başladı

Suriyeli gencin büyük başarısı: LGS'nin 97 birincisinden biri oldu.

'Selam Tevhid' soruşturması kumpası davasında karar açıklandı.

Gelin düğünü terk etti

Gelin düğünü terk etti

Esenyurt'ta düğünde yaşanan takı krizinde kavga çıktı.

Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.