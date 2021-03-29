İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Sağlık Bakanlığı, illere göre koronavirüs risk haritasını güncelledi. Açıklanan haritada 58 şehir, çok yüksek riskli iller arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vaka ve ölümlerin azaltılması için yeni tedbirlerin devreye sokulacağını açıkladı.

Çok yüksek riskli illerde kısıtlama 56 saat sürecek

İçişleri Bakanlığı da risk haritasının güncellenmesinin ardından 81 il valiliğine yeni tedbirleri içeren bir genelge gönderdi.

Genelgeye göre, koronavirüs bakımından düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek riskli illerde ise kısıtlamalar, cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması cuma 21.00'den başlayacak ve pazartesi 05.00'te sona erecek.

REKLAM

Nikah ve düğüne katılacaklara kısıtlamadan muafiyet

Bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak.

Akraba ziyaretlerine sınırlandırma

Yapılan açıklamada, koronavirüs bulaşmasında önemli kaynak olan aile/akraba ziyareti gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirmeye ağırlık verileceği vurgulandı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi

KORONAVİRÜS İllere göre koronavirüs risk durumu haritası güncellendi: İşte renk değiştiren şehirler