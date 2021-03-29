Koronavirüs İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi | düğüne gidenlere sokağa çıkma yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı valiliklere koronavirüs tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi. Yapılan açıklamada, risk durumuna göre illerde uygulanacak sokak kısıtlamasının zaman dilimleri vurgulanırken, 3-4 Nisan tarihlerinde düğün ve nikah merasimlerine katılacaklara muafiyet sağlanacağı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi | düğüne gidenlere sokağa çıkma yasağı var mı?
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Sağlık Bakanlığı, illere göre koronavirüs risk haritasını güncelledi. Açıklanan haritada 58 şehir, çok yüksek riskli iller arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vaka ve ölümlerin azaltılması için yeni tedbirlerin devreye sokulacağını açıkladı.

Çok yüksek riskli illerde kısıtlama 56 saat sürecek

İçişleri Bakanlığı da risk haritasının güncellenmesinin ardından 81 il valiliğine yeni tedbirleri içeren bir genelge gönderdi.

Genelgeye göre, koronavirüs bakımından düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek riskli illerde ise kısıtlamalar, cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması cuma 21.00'den başlayacak ve pazartesi 05.00'te sona erecek.

Nikah ve düğüne katılacaklara kısıtlamadan muafiyet

Bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak.

Akraba ziyaretlerine sınırlandırma

Yapılan açıklamada, koronavirüs bulaşmasında önemli kaynak olan aile/akraba ziyareti gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirmeye ağırlık verileceği vurgulandı.

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