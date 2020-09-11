Metrobüs kabusa dönüyor

Metrobüs ve İETT otobüsleri olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk kapılara kadar dayandı.

Koronavirüs vakaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeniden yükselişe geçti. Virüsün yayılma hızının önüne geçmek için bir çok şehirde yeni önlemler alındı. Önlemlerin başında toplu taşımaya uygulanan sınırlamalar geldi. Bu illerin başında da İstanbul geliyor. Ancak alınan tedbirler sonuç vermedi. Başta metrobüs ve İETT otobüsleri olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk kapılara kadar dayandı.

OYNAT 00:43 Davetlilerden pratik koronavirüs önlemi: Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı Samsun'da bir düğünde gelinin yakınının takı taktıktan sonra başından aşağı poşet geçirerek gelin ve damada sarılması ilginç görüntü oluşturdu. BiP'te paylaş

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İstanbul Valiliği Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, metrobüslerin yolcu taşıma kapasitesinde sınırda olduğunu ve 3 milyon öğrencinin okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarına hücum edeceğini belirtti. Gidişatın her geçen gün kötüye gittiğini söyleyen Ilıcalı, “Böyle gidersek önümüzdeki günlerde daha kötü durumlarla karşılaşacağız” dedi.

SEFERLER ARTMALI

Kovid-19 döneminden önce İstanbul’da günde 8 milyon kişinin toplu taşıma araçlarını kullandığını belirten Ilıcalı, “Uygulanan yasaklar ve evden çalışma sistemi ile birlikte bu rakam 900 binlerin altına gerilemişti. Normal sürece geri dönmeye başladığımız günden itibaren bu rakam her geçen gün arttı. Şu an itibariyle gün içerisinde toplu taşıma kullanımı 4 milyon 226 binin üzerine çıktı” dedi.

Çalışma saatleri içerisinde metrobüslerde yaşanan yoğunluğa dikkat çeken Ilıcalı, “Metrobüslerin günde en çok 600 bin yolcu taşıması gerekiyor. Son verilere göre metrobüsler günde 550 bin yolcu taşıyor. Bu da metrobüslerin yolcu taşımada sınır noktasında olduğu ve alarm verdiği anlamına geliyor” dedi. Ilıcalı, acil olarak sefer artışına gidilmesi gerektiğini belirtti.

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Değişen bir şey yok

Toplu ulaşımla ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesine rağmen İstanbul’da yine kurallara uyulmuyor. Bahçelievler Yenibosna’da İETT ve özel halk otobüslerinin ayakta fazladan yolcu aldıkları ve otobüslere binen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Otobüs duraklarındaki yoğunluklar da dikkat çekti. Genelgeyle minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklanmıştı. Otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30’u kadar ayakta yolcu alınırken metro ve tramvaylarda ise kapasitenin yüzde 50’si kadar ayakta yolcu alınabileceğine karar verilmişti.