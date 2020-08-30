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Koronavirüs Suudi Arabistandan flaş karar Kabe yeniden ibadete açılabilir
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Kabe ibadete açılacak mı? Koronavirüs salgını sürerken Suudi Arabistan Hac ibadeti nedeniyle Kabe'yi ibadete açmayı planlanıyor

Suudi Arabistan'dan flaş karar: Kabe yeniden ibadete açılabilir

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 5 Mart’ta ibadete kapatılan Kabe’nin, Perşembe günü tekrar 5 vakit ibadete açılabileceği ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Kabe'nin perşembe günü yeniden ibadete açılması planlanıyor.
Kabe'nin perşembe günü yeniden ibadete açılması planlanıyor.

Avrupa’nın en büyük hac organizasyon şirketinden elde edilen bilgilere göre, Suudi Arabistan’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 5 Mart günü kapatılan Kabe’nin, Perşembe günü tekrar ibadete açılması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

  • Öte yandan, günlük 6 bin kişiyle sınırlı olarak umre imkanı da sağlamak için çalışmaların başlatıldığı açıklandı.

Umrenin de bu yıl gerçekleşen hac gibi sadece Suudi Arabistan içerisinden gelecek kişilerle yapılabileceği belirtiliyor.

Kutsal topraklardaki hacı adayları Arafat'a çıktı
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Kutsal topraklardaki hacı adayları Arafat'a çıktı
Koronavirüs salgınının gölgesinde hac vazifesini yerine getirmek için Mekke'de bulunan hacı adayları, hacı olmak için Arafat'a çıktı. Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutarak, 10 bin kişiye hac izni verdi. Hacı adaylarının yüzde 70'i Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancılardan, yüzde 30'u ise Suudi Arabistan vatandaşlarından oluşuyor.

Kabe-i Muazzama'nın örtüsü değiştirildi
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Kabe-i Muazzama'nın örtüsü değiştirildi
Hac döneminin başlaması ile her yıl olduğu gibi bu yıl da Kabe'nin örtüsü değiştirildi. Kral Abdulaziz Kompleksi Genel Yönetimi tarafından belirlenen ekip, Kabe'nin eski örtüsünü söküp yenisini taktı. Mescid-i Haram İşleri Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed bin Mohamed Al-Mansoori yaptığı açıklamada, Kabe'nin örtüsünün 200 personel tarafından işlendiğini ifade etti. Mansoori, Kabe'nin örtüsünün yapımında yaklaşık 670 kilogram saf ipek ile 120 kilogram altın ve 100 kilogram gümüş iplik kullanıldığını belirtti.

Hac ibadeti önlemlerle başladı: Kabe'ye dokunmak yasak, sosyal mesafeli tavaf yapılıp elektronik bileklikle denetleniyor
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Hac ibadeti önlemlerle başladı: Kabe'ye dokunmak yasak, sosyal mesafeli tavaf yapılıp elektronik bileklikle denetleniyor
Hac ibadeti bu yıl koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler altında başladı. Sıkı önlemler alan Suudi yetkililer, hac sırasında Kâbe'ye dokunmanın ve yaklaşmanın yasak olduğunu açıkladı. Müslümanlara maske, seccade, şemsiye, çanta gibi sterilize edilmiş malzemeler dağıtıldı. Maske takan hacı adayları, sosyal mesafeye uyarak Kabe'yi tavaf etti.

Müslümanlar Kabe'ye, Kabe de Müslümanlara hasret...
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Müslümanlar Kabe'ye, Kabe de Müslümanlara hasret...
Kabe, bir çok kez baskın ve saldırılara maruz kaldı. Müslümanlar bu saldırılardan dolayı hac ve umre ibadetlerini yerine getiremedi. Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmaya çalışmasından Uteybi'nin baskınına kadar ele aldık. Son olarak ise Müslümanların bu sene koronavirüs salgını nedeniyle Kabe'ye hasret kalacağı süreci inceledik.

Kapatılan Kabe'nin boş kalan tavaf alanı hüzünlendirdi
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Kapatılan Kabe'nin boş kalan tavaf alanı hüzünlendirdi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan Mescid-i Haram'da Kabe'nin etrafındaki tavaf alanı ile Safa ve Merve tepeleri arasındaki sa'y alanlarının boş hali görüntülendi. Zemzem içilen yerlerin de bir şerit çekilerek kapatıldığı görüldü.


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