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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz açıklama yaptı: Virüs artık aşısızlar arasında yayılıyor

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) aşsızlar arasında yayıldığını belirterek, "Önümüzdeki zamanlarda hastalık toplumda yayılmaya devam ederse yeni varyantların da olması çok da şaşırtıcı olmayacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz açıklama yaptı: Virüs artık aşısızlar arasında yayılıyor
Kovid-19 nedeniyle yatan hastaların çoğunluğu aşısız hastalardan oluşuyor.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de vakaların artmasının ardından tam kapanma süreci yaşandığını anımsatan Gündüz, "Bu süreçte de aşılamalar hızla devam etti. Kapanma sonrasında vakaların azalması bekleniyordu. Bu arada da toplumun belli bir kesimi aşılandı ancak henüz aşılanmada hedeflenen noktaya gelemedik." diye konuştu.

Gündüz, aşılıların Kovid-19'a karşı daha korunaklı olduğunu, aşısızların da risk altında bulunduğunu belirterek, "Aşısızların oranı çok düşük değil ne yazık ki. Bu nedenle aşısızlar arasında bu hastalığın devam ettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm vatandaşlara aşı olmalarını tavsiye eden Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vakaların bir miktar arttığını görüyoruz ya da insanlarda salgın sonrasında zaman zaman aşırı gevşemeler olabiliyor. İnsanlar, yaz aylarıyla beraber önlemleri bir miktar gevşetmiş olabilir. Dolayısıyla hem aşısızların olması hem de tedbirlerdeki bazı gevşemeler hastalığın hızla yayılmasına yol açıyor olabilir. Hastanemizde Kovid-19 nedeniyle yatan hastaların çoğunluğu aşısız hatta ağırlaşıp da yoğun bakımda yatanların tamamında aşı yok ne yazık ki.

Keşke bu insanlarımız, bu hastalıktan çekinerek aşılarını olsaydı ve bu kadar zor duruma düşmeseydi. Biz gerçekten aşının, bu hastalığa karşı ne kadar koruduğunu, aşı olunmadığında ne durumlara düşürebileceğini birinci elden görüyoruz. Hakikaten yoğun bakımda yatan hastaların tamamının aşısız olması altı çizilecek bir nokta." diye konuştu.

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  • Aşının önemini vurgulayan Gündüz, "Bu salgın artık aşısızlar arasında gidiyor ne yazık ki. Aşılılar bir miktar korunaklı, en azından hastaneye yatışı önlediğini görüyoruz. Hastaneye yatan hastalarımızın çok önemli kısmı aşısız. Bu dikkat çekici. O nedenle aşısızlar yakalanırsa ağırlaşabiliyorlar, bunu artık toplumumuz biliyor." ifadelerini kullandı.

İnsanların bu hastalıktan hayatını kaybettiğine dikkati çeken Gündüz, "Bu kötü sonuçlardan kendimizi korumamız lazım. Önlemlere dikkat etmemiz lazım. Aşılı olanlar da önlemlere dikkat etsinler. Aşılı olmayanların çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.

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Virüslerin doğası gereği, yayıldıkça varyantların oluşabileceğini aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar oluştuğu gibi Kovid-19'da da bundan sonra yeni varyantlar elbette olabilir. Bunu önlemenin en önemli yolu, bu hastalığın toplumda yaygınlığını azaltmak, kısıtlamak. Yani hastalığın oluşmamasını sağlamak. Başka yapacak bir şey yok çünkü varyantlar, virüsün doğasında olan bir durum. Virüs kendini yaşatabilmek adına değişik varyantlara geçebiliyor ve bambaşka bir hale gelebiliyor. En çok korkulan yanlarından bir tanesi de bu. Önümüzdeki zamanlarda hastalık toplumda yayılmaya devam ederse yeni varyantların da olması çok da şaşırtıcı olmayacak."

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