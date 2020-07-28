Rize'de koronavirüs kurallarına uymayan plaj işletmecilerine idari para cezası

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çayeli ilçesinde faaliyet gösteren, Kovid-19 salgını kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan ve toplum sağlığını hiçe sayarak köpük partili aktiviteler organize ederek plaja gelen misafirlerin horon oynamasına izin veren plaj işletmecilerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile idari para cezası uygulandığı belirtildi.

FOTOĞRAF 9 Diyarbakır, koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü 5 kent arasında yer alıyor. Bayram hareketliliğinin başladığı kentte görevliler, denetimlerini sıklaştırırken, vatandaşlar ise maske ve sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Kimi duyarlı vatandaşlar bayramda aile ziyaretlerine sıcak bakmadığını, hatta kurbanların pandemi sonrası da kesilip dağıtılabileceğini kaydetti. Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate alınmıyor Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate alınmıyor Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate alınmıyor Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate alınmıyor Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate alınmıyor Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate alınmıyor En çok vaka görülen iller arasında yer alan Diyarbakır'da uyarılar dikkate alınmıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son 3 günde yoğun bakım sayısının oransal olarak en çok arttığı iller arasında saydığı Diyarbakır'da uyarılar dikkate alınmıyor. Diyarbakır, koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu 5 kent arasında bulunuyor, yaklayaşan Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin yaşandığı çarşı ve pazarlarda, maske ile sosyal mesafe kuralına uyulmaması dikkat çekti. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Vali Çeber'den kontrollü sosyal hayat açıklaması

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Vali Kemal Çeber, yeni dönem "kontrollü sosyal hayat" sürecinde mesafe, maske ve hijyen kuralları konusunda çok hassas davranılması gerektiğini vurguladı.

Çeber, il genelinde vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde ve sahil kesimlerinde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılara sıklıkla devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

OYNAT 01:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban bayramı öncesi önemli açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki, aynı zamanda Ayasofya Camii'mizin açılışıyla örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde.' diyen Erdoğan, 'Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum. Limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Pandemi sürecinin yaşandığı şu günlerde halkımızın sağlığını korumak, bulaş riskini en aza indirmek için büyük çabalar harcıyoruz. Tüm bu çabamıza rağmen kurallara hiçe sayan işletmelere de gerekli idari para cezaları uyguluyoruz ve bundan sonrada tespit edeceğimiz ihmallere hiç müsemma göstermeden gerekli yaptırımları uygulayacağız. Çünkü biz halkımızın sağlığını önemsiyoruz."