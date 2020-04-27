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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölüm sayısı 95, vaka sayısı 2 bin 131
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 95, vaka sayısı 2 bin 131

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 20 bin 143 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 131 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 95 hasta vefat etti, 4 bin 651 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 918 bin 885, toplam vaka sayısı 112 bin 261, toplam vefat sayısı 2 bin 900, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1736, toplam entübe hasta sayısı 882, toplam iyileşen hasta sayısı 33 bin 791 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım." ifadelerini kullandı.

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