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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölüm sayısı 92, vaka sayısı 2 bin 392
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 92, vaka sayısı 2 bin 392

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Nisan günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Koca, son 24 saatte 92 kişinin hayatını kaybettiğini, 5018 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı. İyileşen toplam hasta sayısı ise 40 bine yaklaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

İyileşen hasta sayısı 40 bine yaklaştı

  • Bakanlığın yayınladığı tabloya göre son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 2 bin 392, iyileşen sayısı 5 bin 18, test sayısı ise 29 bin 230. Toplamda hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 992'ye yükselirken iyileşen hasta sayısı gözle görülür artış göstererek 38 bin 809'a yükseldi.

"Bu başarıyı riske atmayalım"

Sağlık Bakanı Koca tabloyu paylaştığı tweetinde, "Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Bu başarıyı riske atmayalım" ifadelerine yer verdi.

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