Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 92, vaka sayısı 2 bin 392

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
İyileşen hasta sayısı 40 bine yaklaştı
- Bakanlığın yayınladığı tabloya göre son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 2 bin 392, iyileşen sayısı 5 bin 18, test sayısı ise 29 bin 230. Toplamda hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 992'ye yükselirken iyileşen hasta sayısı gözle görülür artış göstererek 38 bin 809'a yükseldi.
"Bu başarıyı riske atmayalım"
Sağlık Bakanı Koca tabloyu paylaştığı tweetinde, "Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Bu başarıyı riske atmayalım" ifadelerine yer verdi.
Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/J33oSpzuH1
Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/J33oSpzuH1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2020