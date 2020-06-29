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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1374
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 18, vaka sayısı 1374

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Haziran günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 1374 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.

  • Son 24 saatte 1214 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809 oldu.

"Tedbirlerde dikkatli değiliz"

Bakan Koca verileri paylaştığı tweette, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede geride bıraktığı 5 günün verilerine göre iyileşen sayısı olumlu gelişmeler gösterirken, ölüm sayısında da düşüş gözlemleniyor.

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