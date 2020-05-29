Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 28, vaka sayısı 1141
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 28, vaka sayısı 1141

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca
Sağlık Bakanı Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye koronavirüs (Kovid-19 tanısı kondu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 162 bin 120, can kaybı 4 bin 489 oldu.

Toplam iyileşen sayısı 125 bini aştı

Son 24 saatte 1594 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 125 bin 963 oldu.

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