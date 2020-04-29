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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölüm sayısı 89, vaka sayısı 2 bin 936
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 89, vaka sayısı 2 bin 936

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Nisan günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 2 bin 936 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 89 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 117 bin 589, can kaybı 3 bin 81 oldu. İyileşen hasta sayısı ise artışı sürdürerek 45 bine yaklaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İyileşen hasta sayısındaki artış sürüyor.
İyileşen hasta sayısındaki artış sürüyor.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 498 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 936 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 89 hasta vefat etti, 5 bin 231 hasta iyileşti.

Toplam iyileşen sayısı 45 bine yaklaştı

  • Toplam test sayısı 991 bin 613, toplam vaka sayısı 117 bin 589, toplam vefat sayısı 3 bin 81, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1574, toplam entübe hasta sayısı 831, toplam iyileşen hasta sayısı 44 bin 22 oldu.

"Tedbirde ısrarcı olalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım" ifadelerini kullandı.

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