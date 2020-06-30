Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 16, vaka sayısı 1293

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede geride bıraktığı 5 günün verilerine göre, dünden önceye kadar istikrarlı bir düşüş gözlenen ölüm sayısı, dün farklılık gösterdi. Bugün açıklanan tablo ise dünkü istisnadan sonra düşüşün tekrar devam ettiğini gösteriyor.

KORONAVİRÜS Bingöl'de maske takma zorunluğu geldi: Uymayanlara 900 TL ceza kesilecek