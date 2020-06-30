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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 16, vaka sayısı 1293
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 16, vaka sayısı 1293

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede geride bıraktığı 5 günün verilerine göre, dünden önceye kadar istikrarlı bir düşüş gözlenen ölüm sayısı, dün farklılık gösterdi. Bugün açıklanan tablo ise dünkü istisnadan sonra düşüşün tekrar devam ettiğini gösteriyor.

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