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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölüm sayısı 93, vaka sayısı 2 bin 615
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 93, vaka sayısı 2 bin 615

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Nisan günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Türkiye'de bugün 2615 kişiye koronavirüs tanısı kondu, 93 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 120 bin 204, can kaybı 3 bin 174 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Son 24 saatte yaklaşık 5 bin kişi şifa buldu

  • Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 4 test yapıldı. Bu kapsamda, 2 bin 615 kişiye daha koronavirüs tanısı kondu. Son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybederken, iyileşen kişi sayısı 4 bin 846 daha artarak, 48 bin 886 oldu.

Toplam vaka sayısı 120 bin 204, toplam vefat sayısı 3 bin 174, toplam yoğun bakım sayısı 1514, topam entübe sayısı ise 803 oldu.

Test sayısı 1 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, test sayısında 1 milyonun geçildiğini belirterek, "Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım." ifadelerini kullandı.

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