Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs vaka açıklaması: Büyük bir artış beklenmiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu.

Açıklama şöyle:

"Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac’la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler."





Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac’la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler. REKLAM November 29, 2022





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