Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan son dakika koronavirüs vaka açıklaması Büyük bir artış beklenmiyor
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs vaka açıklaması: Büyük bir artış beklenmiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile ilgili önemli bir bilgilendirme açıklaması yaptı. Koca yaptığı açıklamada "Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor" ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan son dakika koronavirüs vaka açıklaması: Büyük bir artış beklenmiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu.

Açıklama şöyle:

"Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac’la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler."



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