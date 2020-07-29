Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Koronavirüste ikinci dalga mı geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş açıklamalar yaptı. Dünyada ikinci dalga beklentisinin olduğunu ve bazı ülkelerin vaka sayıların daha da arttığını belirtti.

Bugünleri çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini belirten Bakan Koca, "Olabildiğince bu salgını, yayılımı önleme çalışması içinde olmamız lazım. Her zaman söylediğimiz hayatın devam ettiğini, bu hayatın artık kontrollü sosyal hayat adını verdiğimiz, sadece maske, mesafe, el temizliğiyle orantılı kuralları olan ve sonuç alabileceğimiz tedbirden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Yoğun bakıma giren hastalarda artış var!

Bütün vatandaşlardan bu dönemin bittiğine inanmamaları gerektiğini kaydeden Bakan Koca şunları söyledi:

Halen devam ettiğini düşünelim, her geçen gün, her gün açıklanan rakamlarda görüyorsunuz, yoğun bakıma giren, ağır hastaların her geçen gün arttığını görüyoruz. Her ne kadar vefat sayımız düşüyorsa tedavinin etkinliği, sağlık altyapımızın güçlü olmasıyla dünyaya göre düştüğünü biliyoruz. Ama yoğun bakıma giren hastalarımızda da artışı görüyoruz.

OYNAT 02:41 Fahrettin Koca'dan korkutan 2. dalga açıklaması: Ölümlerde artış olabilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Fahrettin Koca, ''Dünyanın beklediği ikinci dalga dönemine daha iyi geçiş yapmamız, bugünleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Risk devam ediyor. Birinci dalganın etkisi sürüyor. İstanbul, İzmir pikini tamamladı. Orta Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerde pik yer yer yeni başladı. İkinci dalga 'Influenza' nın da etkisiyle daha çok yoğun bakım hastasına, daha çok ölümlere sebep olabilir'' ifadelerini kullandı.

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Kurban bayramı son derece önemli

Bakan Koca devamında, "Riskin geçmediğini, kuralların mutlak uyulması gerektiğini söylemek istiyoruz. Kurban bu anlamda son derece önemli. Önümüzdeki günler Ramazan'da olduğu gibi gönüllü tedbirlerin devreye girdiği bir bayram olmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

İkinci dalga geliyor mu?

Türkiye'de ikinci koronavirüs dalgası konusunda ise Bakan Koca şunları dile getirdi: "Şu dönemde hazırlıklarımızın ikinci bir dalga içinde olduğumuzu söyleyemeyiz ama birinci dalganın etkisinin halen devam ettiği bazı illerimizde İstanbul, İzmir gibi pikini tamamladığını ama bazı illerimizde yeni başladığını giderek arttığını görüyoruz. O illerimizde valililerimiz başkanlığında olan kurullarımız gerekli radikal önlemi alma konusunda yetkilidir."

OYNAT 06:40 Fahrettin Koca Kurban Bayramı'nda alınacak koronavirüs önlemlerini anlattı: El öpmek yok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor. Koca, Kurban Bayramı'nda kısıtlamanın gündemde olmadığını söyledi. Koca, 'Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlamaların tamamı düşünüldüğünde 10 gün sonraki günlük vaka sayısında yüzde 15 azalma olmuştur. Önceki bayramda elde ettiğimiz sonucu gönüllü kısıtlarla hedefleyelim. İşi ciddiye alalım ki bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın' dedi. BiP'te paylaş

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