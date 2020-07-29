Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Koronavirüste ikinci dalga mı geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş açıklamalar yaptı. Dünyada ikinci dalga beklentisinin olduğunu ve bazı ülkelerin vaka sayıların daha da arttığını belirtti.
Bugünleri çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini belirten Bakan Koca, "Olabildiğince bu salgını, yayılımı önleme çalışması içinde olmamız lazım. Her zaman söylediğimiz hayatın devam ettiğini, bu hayatın artık kontrollü sosyal hayat adını verdiğimiz, sadece maske, mesafe, el temizliğiyle orantılı kuralları olan ve sonuç alabileceğimiz tedbirden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.
Yoğun bakıma giren hastalarda artış var!
Bütün vatandaşlardan bu dönemin bittiğine inanmamaları gerektiğini kaydeden Bakan Koca şunları söyledi:
Halen devam ettiğini düşünelim, her geçen gün, her gün açıklanan rakamlarda görüyorsunuz, yoğun bakıma giren, ağır hastaların her geçen gün arttığını görüyoruz. Her ne kadar vefat sayımız düşüyorsa tedavinin etkinliği, sağlık altyapımızın güçlü olmasıyla dünyaya göre düştüğünü biliyoruz. Ama yoğun bakıma giren hastalarımızda da artışı görüyoruz.
Kurban bayramı son derece önemli
- Bakan Koca devamında, "Riskin geçmediğini, kuralların mutlak uyulması gerektiğini söylemek istiyoruz. Kurban bu anlamda son derece önemli. Önümüzdeki günler Ramazan'da olduğu gibi gönüllü tedbirlerin devreye girdiği bir bayram olmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.
İkinci dalga geliyor mu?
Türkiye'de ikinci koronavirüs dalgası konusunda ise Bakan Koca şunları dile getirdi: "Şu dönemde hazırlıklarımızın ikinci bir dalga içinde olduğumuzu söyleyemeyiz ama birinci dalganın etkisinin halen devam ettiği bazı illerimizde İstanbul, İzmir gibi pikini tamamladığını ama bazı illerimizde yeni başladığını giderek arttığını görüyoruz. O illerimizde valililerimiz başkanlığında olan kurullarımız gerekli radikal önlemi alma konusunda yetkilidir."