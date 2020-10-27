Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık Bakanlığından kritik karar Koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının istifa talepleri kabul edilmeyecek
TÜRKİYE

Son Dakika Haberleri: ​Sağlık Bakanlığı açıkladı: Koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının istifa talepleri kabul edilmeyecek

Sağlık Bakanlığı'ndan kritik karar: Koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının istifa talepleri kabul edilmeyecek

Sağlık Bakanlığı koronavirüs sürecinde istifa taleplerinin kabul edilmeyeceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada yaş haddi ve malulen hariç, emekli işlemlerinin tahsis edilmeyeceği bildirilirken, yıllık izinler ise durduruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada DSÖ tarafından pandemi olarak kabul edilen Covid-19 salgın ile mücadeleye dikkat çekilerek birtakım düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında şunların altı çizildi:

1) Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa) talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecektir.

2) 5434 sayılı Kanunun 40. maddesine göre yaş haddinden emekli olacaklar ile 5510 sayılı Kanuna göre, malulen emekli olacakların ayrılışları yapılacak olup, bu kapsam dışındakilere yönelik olarak emeklilik işlemi tesis edilmeyecektir.

3) Sağlık hizmetinde görevli sağlık işçilerin re'sen emeklilik işlemleriyle malulen emeklilik işlemleri yapılıp, işten ayrılmaları sağlanacak bunun haricinde ayrılmak isteyenlere müsaade edilmeyecektir.

4) Eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan yapılacak atamalar ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.

5) Sağlık tesislerinde görev yapmakta iken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de, ataması yapılan personelin, ayrılışı yapılmayacak olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvaffakat verilmeyecektir.

6) Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda bakanlığımızca zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen (re'sen) personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacaktır.

7) Yasal mazaret izinleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durdurulmuştur. Halihazırda yıllık iznini kullanmakta olan personel ise mezkur izinlerini kullanmaya devam edeceklerdir.

8) Çalışan eşlerin her ikisinin de bakanlığımız personeli olması halinde, kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirleri alınması kaydıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanlarımızın yıllık izin talepleri, kadın çalışana öncelik verilmek kaydıyla kurum amirlerince değerlendirilerek hizmeti aksatmayacak şekilde planlama yapılacaktır.

9) 657 sayılı Kanun'un 103. maddesinin son fıkrasına göre radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan 1 aylık sağlık izni (şua) kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanlarda kullandırılacaktır

10) Personeli, 02.06.2020 tarihli ve 1483 sayılı yazımızın 1. maddesi çerçevesinde kurum amirlerince takdir edilmek kaydıyla idari izin verilmesi uygulaması devam edecektir.

11) Doğum sonrası analık iznine müteakip alınan ücretsiz izinler ile 657 sayılı Kanun'un 77. ve 78. maddelerine göre talep edilen ücretsiz izinler ve ilgili kanuna göre sendikalarda yönetici pozisyonundan dolayı ücretsiz izin talep edenlerin talepleri karşılanacak olup, bunlar harici personele ücretsiz izin verilmeyecektir.

12) Bakanlık makamının 27.08.2020 tarih ve 2525 sayılı olurları ile yürürlüğe konulan Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler konulu yazımız yürürlükte olup, hamile personele hamileliğin 24. haftasından 32. haftasına kadar izin verilmesi uygulamasına devam olunacaktır.

Sağlık Bakanlığı 27 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ağır hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 27 Ekim koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ağır hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız

Koronavirüs sonrası ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
OYNAT 00:32
Koronavirüs sonrası ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan ve virüsü yenen Çinli doktor Yi Fan'ın ten rengi normale döndüğü belirtildi. Fan, koronavirüs tedavisi sürecinde kendisine yardımcı olan ünlü bir solunum uzmanı ve Çin Mühendislik Akademisi başkan yardımcısı Wang Chen'in yerel bir hastanede bir etkinliğe katıldığını duydu. Etkinlikte Chen'i ziyaret eden Fan'ın 'ne kadar iyileştiğini göstermek' için maskesini çıkardı. Fan'ın ayrıca, Chen'e hayatını kurtardığı için minnettarlığını ifade etmek adına bir demet çiçek verdi. O anlar amatör kamerayla kayda alındı.

Abone Ol Google News
İstifalar kabul edilmeyecek

İstifalar kabul edilmeyecek

​Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs sürecinde kritik karar.
MEBden 81 ile yazı

MEB'den 81 ile yazı

​Okullarda sınavların nasıl yapılacağı belli oldu.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu paylaştı.
Hiçbir zaman uyaramaz

Hiçbir zaman uyaramaz

AK Parti'den Macron'a anladığı dilden cevap.
Gram altın <br>500 TL'yi geçti

Gram altın
500 TL'yi geçti

​İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları.
İstanbul barajları kritik seviyede

İstanbul barajları kritik seviyede

​Son beş yılın dibini gördü; eski elektrik direkleri ortaya çıktı​.
Gizli hazine ortaya çıkıyor

Gizli hazine ortaya çıkıyor

​Tarihi dokunun ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Macron'a sert tepki

Macron'a sert tepki

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri.

Yeni önlemler alınabilir

Yeni önlemler alınabilir

​Bilim Kurulu Üyesi Ataş Kara'dan önemli sinyal.

​Yunan donanmasının içler acısı hali, bir darbe ile paramparça oldu.
İstanbul Valiliği Kılıçdaroğlu'nun
Gündem

İstanbul Valiliği Kılıçdaroğlu'nun "İmamoğlu toplantıya çağrılmadı" iddialarını yalanladı

İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Koronavirüsün ilk gündeme geldiği günlerde gerçekleştirilen toplantıya İmamoğlu davet edilmedi" sözlerine ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun 22 Mart'taki toplantıya davet edildiği ancak İBB Başkanının, Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşinin cenaze merasimine katılacağını bildirerek yerine yardımcısını gönderdiği belirtildi.
Meteoroloji açıkladı: Serin ve yağışlı hava geliyor
Gündem

Meteoroloji açıkladı: Serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin yarın öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'
Hayat

Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'

Yanlış bilginin yayılması dünyanın en büyük salgını olarak nitelendirildiği bir çağda çocuklar doğru bilgiyi nasıl ayırt edecek? Çocukları çevrimiçi dünyadan uzak tutarak koruyamayacağımız bir zamanda olduğumuzu söyleyen ve bu yüzden erken okuryazarlık, okuma kültürü oluşturma ve kütüphane kültürünü geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Kütüp-Anne Platformunun kurucusu ve yöneticisi Merve Yavuzdemir, Bilgi Kaşifi Projesi'ni başlattıklarını duyurdu. Yavuzdemir, "AB Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Kovid-19 özel desteği ile yürüttüğümüz BİLGİ KAŞİFLERİ projesi ile medya ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilerek salgın döneminde çocukların dayanıklılığının artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.