Şov yok icraat var: AK Parti belediyeleri iki milyon aileye destekte bulundu

Koronavirüs salgınıyla mücadeleye devam ediyor. Yurt dışındaki vatandaşlarının imdadına koşan, 60’ın üzerinde ülkeye yardım ulaştıran, salgına karşı aldığı önlemlerle dünya devlerini geride bırakan Türkiye, karantina günlerinde ihtiyaç sahiplerine de dört koldan malzeme ulaştırıyor. Süreç boyunca yapılan faaliyetler konusunda genellikle hükümetle polemiği tercih eden CHP yönetimi, AK Parti’li belediyeleri ‘halka yardım yapmamakla’ suçlasa da yerel yönetimler sessiz sedasız mesaide. AK Parti yönetimindeki belediyelerde şimdiye dek üretimi ve dağıtımı yapılan maske sayısı 30 milyonu aştı, kolonya ve dezenfektan ise 3 milyon litreye ulaştı. İhtiyaç sahibi 2 milyon aileye de gıda ve hijyen malzemesi evlerine ücretsiz olarak ulaştırıldı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte daha da yoğunlaşan faaliyetler bazı illerde şöyle gerçekleşti:

BALIKESİR’DE HİZMET YARIŞI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla tüm belediye personeli kovid-19 salgını sırasında vatandaşa hizmet için kolları sıvadı. 20 ilçe belediyesinin de aktif olarak yer aldığı çalışmalar için Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM) kuruldu; 125 ekip, 400 personel sahaya çıktı. Kamu kurumlarına, hastanelere ve halka 3 milyon maske ve 425 bin eldiven ücretsiz olarak dağıtıldı. Ayrıca sağlık çalışanlarının kullanımı için 10 bin tulum hastanelere gönderildi. Sağlık çalışanlarının ve eczacıların Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma A.Ş.’ye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması sağlandı. Uygulanan ilk sokağa çıkma yasağı sürecinde ilçeler dahil toplamda 140 bin aded ekmek ücretsiz dağıtıldı.

REKLAM

HAFTADA 100 BİN MASKE

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi salgınla mücadelede belirlenen program dahilinde çalışmalarını yürütüyor. Belediye ilk etapta 2,5 milyon maske alımı yaparak bunu vatandaşa dağıttı. Bu süre içerisinde gerekli hammadde ve makine parkuru oluşturarak vatandaşlar için maske üretimine başlandı. Sakarya’da haftalık 100 bin aded maske üretimine geçildi. İhtiyaç sahibi kişilere dağıtılmak üzere valilik koordinasyonunda kamu kurumları ve STK’ların işbirliğiyle 25 bin adet erzak kolisi hazırlandı.

İFTAR SOFRALARI EVE

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 aydır salgına karşı verilen mücadelede programlı bir harita oluşturarak GASMEK çatısı altında üretim merkezi kurdu. Maske ve dezenfektan gibi malzemelerin üretimine başlandı. İldeki kışlalara 25 binin üzerinde maske dağıtıldı. Ayrıca ramazan ayı ile birlikte 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan oluşan 1500 aileye Gaziantep Valiliği koordinasyonunda sıcak yemek dağıtılıyor. 65 bin gıda paketi de ihtiyaç sahiplerine ramazan süresince ulaştırılacak.

KADINLAR 7/24 ÜRETİMDE

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ‘Panik yok tedbir var’ ilkesi ile çalışmalarını kent gelinde aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için belediye bünyesinde bulunan 10 adet Kadın Destek Merkezinde 219 kişilik personeli, 7/24 esasıyla çalışarak günde 60 bin maske üretiyor. Bu maskeler daha sonra vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte maddi olanakları kısıtlı 600 aileye her gün yöresel yemeklerle iftar ikramında bulunan belediye ayrıca dar gelirli ailelere rutin olarak gıda, hijyen, ev onarımı ve tadilatı ile ev araç-gereçleri konusunda destekte bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise 20 ayrı maske üretim merkezinde 200 kişilik ekibi devreye soktu. Ekip günlük 17 bin maske ve 200 tulum üretiyor. Kentte borcu yüzünden kimsenin suyu kesilmedi, kesilmiş olanların da suyu açıldı. Belediye, piyasayı rahatlatmak için esnaf, tüccar ve firmalara nisan ayında ödenecek olan 70 milyon TL’yi vaktinden önce ödedi.

Vatandaş maskesiz kalmadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ‘KAYMEK’ mesleki eğitim ve sanat akademisinde maske üretiliyor. Bu maskeler sağlık çalışanlarına, kamu kurumlarına, tramvay duraklarındaki vatandaşlara ve esnaflara dağıtılıyor. Kentte şu ana kadar 500 bine yakın maske bu şekilde dağıtıldı. Ayrıca belediyeye bağlı KASKİ ise normal satış fiyatının onda biri fiyatına el dezenfektanı ve ortam dezenfektanı üreterek bunu vatandaşlara ve kamu kurumlarına dağıtıyor. Sokağa çıkma yasakları sürerken belediyeye bağlı kent ekmek fabrikalarında üretilmiş ekmekler de mahalle mahalle gezilip dağıtıldı. Kayseri’de 65 yaş üstü vatandaşlara yemek ve alışveriş hizmetleri de veriliyor.

REKLAM

Belediye karta para yüklüyor

Gıda ve hijyen yardımının yanısıra belediyeler ihtiyaç sahibi ailelere maddi yardımda bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sürdürdüğü Sosyal Kart uygulamasının sayısını genişletti. Mevcut Sosyal Kart kullanan yaklaşık 8 bin ihtiyaç sahibi ailenin kart limitleri yüzde 300 artırıldı. Koronavirüs sebebiyle iş yeri kapanan, işsiz kalan, zor durumda olan vatandaşların başvuruları alındı. Başvuru yapan herkese aile nüfusuna göre belli limitlerde Sosyal Kart dağıtıldı. Böylelikle düne kadar 35 bin aileye yani yaklaşık 135 bin kişiye 11 milyon liralık destekte bulunuldu. Yine eğitim yardımı alan ilkokuldan liseye kadar 18 bin öğrencinin aylık eğitim yardımları da hesaplarına yatırılmaya devam etti.