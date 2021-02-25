Vakalar artınca başka çare kalmadı: ​Osmaniye'de koronavirüs hastalarının ilk 7 gününü yurtta geçirmesine karar verildi

Bakan Koca'dan 'ücretsiz aşı' açıklaması: Vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenler var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz getirilen 1 milyon doz aşının 12 milyon dolara fatura edildiği iddiasına yönelik, 'Maalesef bu dönemde vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyen ve siyasi arenaya çekmek isteyenler oluyor. Vatandaşımıza bu anlamda verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, davranışı bu birlik ve beraberliği bozma noktasındaki yaklaşımı ahlaki bulmuyorum' dedi.