Koronavirüs Vakalar artınca başka çare kalmadı Osmaniyede koronavirüs hastalarının ilk 7 gününü yurtta geçirmesine karar verildi
TÜRKİYE

Vakalar artınca başka çare kalmadı: ​Osmaniye'de koronavirüs hastalarının ilk 7 gününü yurtta geçirmesine karar verildi

Vakalar artınca başka çare kalmadı:  Osmaniye'de koronavirüs hastalarının ilk 7 gününü yurtta geçirmesine karar verildi

Koronavirüs vakalarının yüksek olduğu Osmaniye’de, Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların karantina süreçlerinin ilk 7 gününün KYK yurtlarında geçirmelerine karar verildi.

Haber Merkezi İHA
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Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan koronavirüs haritasında 100 binde 134,90 oranla yüksek riskli gurupta yer alan Osmaniye’de bulaşın önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların karantina süreçlerinin ilk 7 gününün KYK yurtlarında geçirmelerine karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Ülke geneline göre ilimizin vaka oranının çok yüksek seyretmesi ve vakaların çoğunluğunun da aile içi bulaş kaynaklı olması nedeniyle koronavirüs (Covid-19) PCR sonucu pozitif olarak tespit edilen ve hastane yatış endikasyonu bulunmayan vakaların karantina sürecin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasına karar verilmiştir” denildi.
Öte yandan, merkez Cumhuriyet Mahallesi 1536 Sokak ile Eyüp Sultan Mahallesi 5516 Sokak üzerinde bulunan Fatma Yavuzer Sitesinin pozitif çıkan vakalar nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.

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