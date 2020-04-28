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Koronavirüs Yeni Zelandada normale dönen hayat Kafe ve fast food zincirlerine akın ettiler
DÜNYA

Yeni Zelanda'da normale dönen hayat: Kafe ve fast food zincirlerine akın ettiler

Yeni Zelanda'da koronavirüs önlemlerinin yumuşatılmasıyla hayat normale dönüyor. Karantinadan çıkan Yeni Zelandalılar en çok kafe ve fast food zincirlerine akın ett. 2 ayın ardından açılan bazı kafelerin önünde kuyruk oluştu.

Haber Merkezi Diğer
Yeni Zelanda'da hayat normale dönüyor.
Yeni Zelanda'da hayat normale dönüyor.

Yeni Zelanda'da 5 hafta süren koronavirüs önlemleri yumuşatıldı. Halkın en çok özlediği şey, kafe ve fast food zincirlerindeki yoğunluğa bakılırsa, kahve ve patates kızartması oldu.

BBC'nin haberine göre ülkede koronavirüs vakalarındaki artış azaldığında ve istikrar sağlandığında, alarm seviyesi 3'e indirildi. Mecburi olmadığı gerekçesiyle geçici olarak kapatılan iş yerleriyle birlikte paket servis yapan kafe ve restoranlar da açıldı.

Wellington'da yaşayan Doktor Samantha Keene de, "Haftalarca kendim yaptıktan sonra bu işi bilen başka biri tarafından yapılmış bir kahveyi ve çöreği alabilmek gerçek bir ziyafet" diyerek neden ilk olarak kafeye gittiğini anlattı.

İnsanları en çok heyecanlandıran şeylerden biri de McDonalds zincirlerinin açılması oldu. Auckland'de bir yerel televizyon kanalı, insanların McDonalds restoranlarının önüne sabah saat 4'te gittiğini haberleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar da arabalarıyla ya da yaya olarak sıraya girenleri, bir de ellerinde hamburgerleriyle paylaşım yapanları gösteriyor.

'Kafelerde bir araya gelmeyin'

Her ne kadar vaka sayıları sabitlense de, Yeni Zelanda'nın sağlık konusunda en üst düzey danışmanı Dr. Ashley Bloomfield, bu mekanların önünde bir araya gelmeme uyarısı yaptı:

"Bugün iş yerlerine dönen birçok insan gibi ben de kafeye uğrayıp kahvemi alıp yoluma devam ettim. Ancak bu kafelerin önünde ya da park yerlerinde toplanmamak çok önemli. Diğer ülkelerde tanık olduğumuz vakaların yeniden yükselişi durumuyla karşı karşıya kalmak istemiyoruz."

Alarm seviyesi en yüksek seviye olan 4'ten 3'e indirildiğinde, evde kalma uygulamaları aslında devam edeceği açıklanmıştı. Evden çalışabilenler hâlâ evlerinde, ancak hiç temas etmeden satış yapılabilen dükkanlar açıldı.

Okullar da sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla açıldı. Kalabalık olarak bir araya gelinen, organizasyon yapılan mekanlar hâlâ, kalabalık toplanmalar yasak.

Yeni Zelanda'da 1124 teyitli vaka var. 5 milyon nüfusu olan ülkede 19 kişi de hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı da son birkaç gündür tek haneli rakamlar olarak ortaya çıkıyor. Hükümet bu sebeple virüsle mücadelenin başarılı olduğunu söylüyor

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