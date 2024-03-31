Koyulhisar Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Koyulhisar seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Koyulhisar 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Koyulhisar Seçim Sonuçları 2024

Koyulhisar ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Koyulhisar seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Koyulhisar 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

MHP - Osman Epsileli %56,4

AK PARTİ - İlhan Eren %40,2

SAADET - Ahmet Oruç %1,92

BTP - Gülşah Aslan %1,39

Koyulhisar 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Adalet ve Kalkınma Partisi Aşkın Fırat - (Sivas / Koyulhisar)

İYİ Parti Bora Karakullukcu - (Sivas / Koyulhisar)

Milliyetçi Hareket Partisi Gülay Fırat - (Sivas / Koyulhisar)

Saadet Partisi Mehmet Ağca - (Sivas / Koyulhisar)

Bağımsız Türkiye Partisi Suat Çorbacı - (Sivas / Koyulhisar)

Koyulhisar Hakkında

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde konumlanır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahip olup, Tohma Çayı'nın geçtiği vadilerle çevrilidir. Koyulhisar, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların etkisi altında kalmıştır. İlçede antik yerleşim alanları ve tarihi eserler bulunmaktadır. Günümüzde Koyulhisar, tarım ve hayvancılığın yanı sıra, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm potansiyeline sahip bir bölgedir.







