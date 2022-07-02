Ankara Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Ankara 9 Temmuz bayram namazı ezan vakti!

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İBB’nin ne yapıldığı belli olmayan etkinliğe ayırdığı bütçe şoke etti: Saçmalık festivaline 215 bin TL harcamışlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği doğaçlama dans festivali, garip figürleri ile gündem olmuştu. Festival açılışında Alman bir dansçının gösterisi sosyal medyada çok konuşuldu. İBB meclisinde de bu garip gösteri tepkilere neden oldu. İBB'nin bu organizasyona ödediği rakamın 215 bin TL olduğu ortaya çıktı.