Özgün Ankara Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Ankara 9 Temmuz bayram namazı ezan vakti
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Ankara Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Ankara 9 Temmuz bayram namazı ezan vakti!

Ankara'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak sorusu, 2022 yılında Kurban Bayramı dolayısıyla ibadetleri yerine getirilmeden önce kılınacak olan namaz dolayısıyla şimdiden gündemde yer alıyor. Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramının ilk günü sabahında müslüman alemi bayram namazını kılacak. Diyanet 9 Temmuz Kurban Bayramı namaz saatlerini illere göre yayınladı. Peki, Ankara'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9Temmuz Ankara Kurban Bayramı namazı saati ve ezan saati...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban bayramı namazı saatleri: Ankarada Kurban Bayramı namazı kaçta? (Diyanet 9 Temmuz 2022)
Ankara Kurban Bayramı namazı 2022

Ankara'da yaşayan vatandaşlar şimdiden Kurban Bayramı namazı saatini sorguluyor. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan ve kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri de yayınlandı.

ANKARA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Kurban Bayramı'nda Ankara'da bayram namazı saat 06.03'te kılınacak.

KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana 06.00

Adıyaman 05.46

Afyonkarahisar 06.15

Ağrı 05.22

Aksaray 06.02

Amasya 05.49

Ankara 06.03

Antalya 06.18

Ardahan 05.20

Artvin 05.24

Aydın 06.28

Balıkesir 06.23

Bartın 06.00

Batman 05.34

Bayburt 05.32

Bilecik 06.14

Bingöl 05.35

Bitlis 05.29

Bolu 06.06

Burdur 06.18

Bursa 06.17

Çanakkale 06.28

Çankırı 05.58

Çorum 05.53

Denizli 06.23

Diyarbakır 05.38

Düzce 06.07

Edirne 06.23

Elazığ 05.40

Erzincan 05.36

Erzurum 05.29

Eskişehir 06.12

Gaziantep 05.51

Giresun 05.38

Gümüşhane 05.35

Hakkari 05.25

Hatay 05.58

Iğdır 05.18

Isparta 06.17

İstanbul 06.15

İzmir 06.29

Kahramanmaraş 05.52

Karabük 06.00

Karaman 06.08

Kars 05.20

Kastamonu 05.55

Kayseri 05.55

Kilis 05.53

Kırıkkale 06.00

Kırklareli 06.21

Kırşehir 05.59

Kocaeli 06.12

Konya 06.09

Kütahya 06.15

Malatya 05.45

Manisa 06.27

Mardin 05.37

Mersin 06.03

Muğla 06.27

Muş 05.31

Nevşehir 05.58

Niğde 06.00

Ordu 05.40

Osmaniye 05.56

Rize 05.29

Sakarya 06.10

Samsun 05.45

Siirt 05.31

Sinop 05.48

Sivas 05.46

Şanlıurfa 05.45

Şırnak 05.30

Tekirdağ 06.21

Tokat 05.47

Trabzon 05.33

Tunceli 05.38

Uşak 06.19

Van 05.24

Yalova 06.15

Yozgat 05.55

Zonguldak 06.03.

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.11, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.42, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.40, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.50'de kılınacak.

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