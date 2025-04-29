AFAD, saat 00:24'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleşti. Hafif şekilde hissedilen deprem sonrasında az önce deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? gibi sorular da araştırılmaya başlandı. İşte AFAD'ın yayınladığı son depremler listesi ve Kütahya'daki depremin detayları.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Saat 00:24'te yaşanan deprem yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleşti.
KÜTAHYA DEPREMLERİNDE SON DURUM
AFAD verilerine göre, 00:24'te 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bu depremin öncesinde ise hissedilmeyecek derecede onlarca deprem olduğu görüldü. İşte AFAD'ın son depremler listesi ve sarsıntılar hakkındaki detaylar.
Büyüklük: 3.6 ML
Derinlik: 7.08 km
Enlem / Boylam: 39.2425 / 28.98722
Büyüklük: 1.5 ML
Derinlik: 7.15 km
Enlem / Boylam: 39.22583 / 28.98667
Büyüklük: 1.2 ML
Derinlik: 13.19 km
Enlem / Boylam: 39.20278 / 28.96861
Büyüklük: 1.4 ML
Derinlik: 6.67 km
Enlem / Boylam: 39.23306 / 28.98444
Büyüklük: 2.6 ML
Derinlik: 7.16 km
Enlem / Boylam: 40.85806 / 28.41
Büyüklük: 1.2 ML
Derinlik: 7.0 km
Enlem / Boylam: 39.23639 / 28.93861
Büyüklük: 1.4 ML
Derinlik: 11.68 km
Enlem / Boylam: 39.225 / 28.98944
Büyüklük: 1.2 ML
Derinlik: 5.71 km
Enlem / Boylam: 39.20139 / 28.98139
Büyüklük: 1.4 ML
Derinlik: 7.1 km
Enlem / Boylam: 39.24278 / 28.93889
Büyüklük: 1.9 ML
Derinlik: 7.18 km
Enlem / Boylam: 39.21028 / 28.96806
Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar başkanlığındaki heyet, ilçede 25 ve 28 Nisan tarihleri arasında hissedilen depremlerinin ardından köy yollarında ve köprülerde incelemelerde bulunuldu.
Kaymakam Muhammet Samet Bahar, İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Çümen, İsmail Hakkı Demir, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş ile Karaağıl ve Güldüren köy muhtarlarının katıldığı heyet tarafından Karaağıl köyü köy yolu üzeri köprü ve Güldüren köyü girişi köprüde incelemelerde bulunuldu. Karaağıl ve Güldüren köyü köprülerinde yapılan incelemelerde deprem sonrası oluşan küçük çaplı çatlakların trafiği engelleyecek bir durumda olmadığı tespit edildi. Bu arada Güldüren köyü girişindeki yol kayması için gerekli önlemler alınırken, köprülerde ve yol kayması oluşan alanda AFAD ve Özel İdare teknik ekipleri tarafından gerekli incelemenin yapılacağı belirtildi.