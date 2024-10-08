"KYK burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs başvuruları gelen son dakika duyurusu ile öğrencilerin erişimine açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Her yıl üniversite öğrencilerinin erişimine açılan KYK burs başvuru ekranı üzerinden müracaatlar, Bakanlık tarafından yayınlanan tarihler doğrultusunda tamamlanacak İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri KYK burs ve kredi başvurularını tek bir seferde gerçekleştirecek, ayrı ayrı başvuru yapılmayacak.
"KYK burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? KYK yüksek lisans, önlisans, lisans burs miktarı ne kadar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 2025 KYK burs başvurusu başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor. 2024 2025 KYK burs başvurusu son tarih açıklandı.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK burs başvuru tarihleri belli oldu. 8 Ekim Salı günü alınmaya başlanan GSB KYK yurt başvuruları 13 Ekim saat 23.59'a kadar tamamlanacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın paylaşımı şöyle:
Sevgili Gençler;
"GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları an itibarıyla başladı.
Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.
Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz."
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.