"KYK burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? KYK yüksek lisans, önlisans, lisans burs miktarı ne kadar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 2025 KYK burs başvurusu başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor. 2024 2025 KYK burs başvurusu son tarih açıklandı.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs başvuru tarihleri belli oldu. 8 Ekim Salı günü alınmaya başlanan GSB KYK yurt başvuruları 13 Ekim saat 23.59'a kadar tamamlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın paylaşımı şöyle:

Sevgili Gençler;

"GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları an itibarıyla başladı.

Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz."

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.

İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.

Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.