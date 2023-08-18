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Fenerbahçe Maribor’u 3-0 yenerek Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi (ÖZET)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu 3-1 biten maçın rövanşında deplasmanda Slovenya ekibi Maribor ile karşılaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe maçtan 3-0’lık skorla galip ayrılarak play-off turuna yükseldi. Goller dakika 17’ İrfan Can Kahveci, 78’ Sebastian Szymanski ve 80’ Dusan Tadic’ten geldi. Fenerbahçe’nin play-off turundaki rakibi Twente oldu. Maribor - Fenerbahçe maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:19 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Maribor 0-3 Fenerbahçe Maç Özeti

Maribor 0-3 Fenerbahçe Maç Özeti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Maribor ve
karşı karşıya geldi. Maç Fenerbahçe’nin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı ve sarı-lacivertliler bu sonuçla play-off’a yükselerek Twente ile eşleşti. Maribor - Fenerbahçe maç özeti haberimizde.

MARİBOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Maribor - Fenerbahçe maç özetini izlemek için

MARİBOR-FENERBAHÇE MAÇININ ARDINDAN

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Maribor'u deplasmanda 3-0 yenerek play-off turuna yükseldikleri maçta yaşanan olayların ardından sarı-lacivertli taraftarların stattan çıkarılmasını doğru bulmadığını söyledi.

Ljudski Vrt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, "Gördüğüm kadarıyla bizim taraftarın bir pankartı alındı, sonra olaylar çıktı. Gerginleşen bu ortamda taraftarlarımızı stadın dışına çıkarmalarını doğru bulmuyorum, çünkü haksızlığa uğrayan bizim taraftarlar. Bu konuyla ilgili derin konuşmayacağım, yöneticilerimizin bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacağını düşünüyorum. Taraftarlarımızın buradan dışarı çıkarılmasını doğru bulmadım." şeklinde konuştu.

İstanbul'da oynanan ilk maça göre rövanşa farklı stratejiyle hazırlandıklarını aktaran Kartal, "Maçı kazanmayı bildik, oyunumuzdan dolayı, mücadelemizden dolayı, hem ülkemize kazandırdığımız puanlar hem de Fenerbahçe olarak böylesine önemli bir takıma karşı deplasmanda 3-0 kazandığımız için çok mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko'nun Maribor'daki karşılaşmada sahada yer almamasını değerlendiren Kartal, üç günde bir maç oynadıklarını ve rotasyon yapmak zorunda olduğunu anlattı.

Play-off turundaki rakipleri Twente ile ilgili gelen bir soruyu yanıtlayan Kartal, bu takımın Hollanda ve dünya futbolunun önemli, altyapısı güçlü kulüplerinden biri olduğunu kaydetti.

Güçlü bir takıma karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Kartal, ellerindeki kadroyu iyi kullanarak, maç maç düşünerek ilerleyeceklerini dile getirdi.

Kartal, "Bunu burada başardığımızı düşünüyoruz. İnşallah Twente ile İstanbul'da yapacağımız ilk maçı kazanarak turu da geçip hem ülkemize puan kazandırmak hem de üst turlara yükselmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



#Fenerbahçe
#Maribor
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#İrfan Can Kahveci
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