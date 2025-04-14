MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Nisan ayı mazot ve gübre desteği yattı mı?

Mazot ve gübre desteği ödemelerinde Nisan ayı için beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temel Destek adı altında yapılan mazot ve gübre desteği ödemelerinin tarihini duyurdu. Bakanlık tarafından yürütülen destekleme kapsamında çiftçilerin mazot maliyetinin yüzde 50’si, gübre maliyetinin ise yüzde 25’i karşılanıyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

Bakan Yumaklı, çiftçilerin beklediği ödeme bilgisini paylaştı. Buna göre T.C. kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi ''4'' olanlar ödemelerini 11 Nisan'da alabiliyor. Öte yandan kırsal kalkınma yatırımları desteği de aynı tarihte ödeniyor. Nisan ayının her cuma günü ödenecek olan mazot ve gübre desteği için ödeme tarihleri şöyle:

TCKN Son Hanesi/VKN Son Hanesi 4 olanlar 11 Nisan saat 18:00

TCKN Son Hanesi/VKN Son Hanesi 2 olanlar 18 Nisan saat 18:00

TCKN Son Hanesi/VKN Son Hanesi 0 olanlar 25 Nisan saat 18:00'de alacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NASIL SORGULANIR?

Ödemelerden ÇKY'ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı üreticiler faydalanıyor. Çiftçiler ödemelerini ise e-Devlet üzerinden ÇYK'ya giriş yaparak görüntüleyebiliyor.

Temel Desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan, planlama kapsamındaki ürünleri

(buğday, arpa, dane mısır, mercimek, nohut, kuru fasulye, aspir, kanola, kütlü pamuk, soya,

yağlık ayçiçeği, patates, kuru soğan ile yem bitkileri) yetiştiren çiftçiler ile planlama

kapsamı dışında kalan diğer ürünleri üreten çiftçilerin tamamı alıyor.

Planlama kapsamındaki ürünlerini üreten bütün

çiftçilere Temel Desteğe ilave olarak Mazot maliyetinin %50’si ve gübre maliyetinin %25’i ilave

olarak verilir. Böylece mazot maliyetinin tamamı ve gübre