MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ: Nisan ayı çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatırılacak? Açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nisan ayı çiftçi destek ödemelerinin 25 Nisan 2025 Cuma günü hesaplara yatırılacağını duyurdu. Mazot ve gübre desteği ödemeleri, kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Son hanesi "0" olan çiftçiler ödemelerini bu tarihten itibaren alabilecek. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek ve çiftçiler e-Devlet üzerinden ödemelerini sorgulayabilecek.

BAKAN YUMAKLI AÇIKLADI

Yumaklı, sosyal medya hesabından destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Sürdürülebilir üretim için çiftçileri desteklediklerini ve "bereketin yüzyılı"na kararlı adımlarla yürüdüklerini aktaran Yumaklı, "6 milyar 669 milyon 644 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre söz konusu destek tutarları mazot-gübre için 4 milyar 937 milyon 212 bin 540 lira, hububat için 1 milyar 712 milyon 749 bin 509 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 13 milyon 604 bin 105 lira, sertifikalı tohum kullanımı için de 6 milyon 77 bin 957 lira olarak belirlendi.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Mazot ve gübre desteği, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi "0" olan çiftçilere bugün saat 18.00'den sonra ödenecek.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?