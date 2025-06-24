TÜİK enflasyon verileri için artık geri sayım başladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam oranları da belirlenecek. Açıklanacak verilerle birlikte Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve Temmuz ayında geçerli olacak zam oranları kesinleşmiş olacak.





TÜİK ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Şu ana kadar açıklanan ilk 5 aylık enflasyon oranı %15,09 olarak gerçekleşirken, Haziran ayına ilişkin beklenti ise %1,61 düzeyinde. Bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyon %16,95 olacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine doğrudan yansıtılırken, memur ve memur emeklileri için ise %10 toplu sözleşme zammına ek olarak yaklaşık %6,95’lik bir enflasyon farkı anlamına geliyor. Böylece her iki grup için de yaklaşık %16,95 oranında maaş artışı gündeme gelecek. Milyonlarca kişi, açıklanacak TÜİK verileri doğrultusunda Temmuz ayı maaşlarını yeniden hesaplamaya hazırlanıyor.

İlk 5 aylık enflasyon oranları (TÜFE artışı):

Ocak: %5,03

Şubat: %2,27

Mart: %2,46

Nisan: %3,00

Mayıs: %1,53

Toplam (İlk 5 Ay): %15,09

Haziran ayı beklentisi:

Beklenen TÜFE artışı: %1,61 (Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre)

Tahmini 6 aylık enflasyon:

İlk 5 ay: %15,09

Haziran (%1,61 beklenti)

Toplam: %16,95

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAAMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammına yönelik rakamlar da netleşmiş olacak. Memur ve emekliler için öngörülen enflasyon farkları şu şekilde;





Temmuz 2025'te memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, 6 aylık enflasyon verisine göre belirlenecek. Şu ana kadar oluşan verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık %16,9–17,4 aralığında zam yapılması bekleniyor.





Memur ve memur emeklileri içinse %10 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı hesaplanacak ve toplam zam oranı yaklaşık %15,7–16,9 seviyesinde olacak. Kesin oranlar, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonuyla netleşecek.



