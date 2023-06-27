Diyanete verilerine göre Mersin akşam ezanı ve diğer vakti namaz saatleri haberimizde. Arefe günü oruç tutanlar akşam ezanının okunmasıyla iftar yapacaklar. Kurban bayramı arefesi, 27 Haziran 2023 Salı günüdür. Hicri takvime göre zilhicce ayının 9'uncu gününe denk gelen arefe oruç tutmak hadislerde tavsiye edilmiştir. Arefe günü oruç tutacak Müslümanlar için Türkiye'deki illerin imsak ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık.

takvimine göre, 2023 kurban bayramı arefe günü Mersin imsak vakti, akşam ezanı iftar vakti ve 5 vakit Mersin namaz vakitleri şöyle: