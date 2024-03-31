Mete Memiş mi Hükmü Pekmezci mi kazandı?
31 Mart Bayburt yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Mete Memiş ve Hükmü Pekmezci’nin Bayburt’ta aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Mete Memiş ve Hükmü Pekmezci 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.
Mete Memiş - Hükmü Pekmezci yüzde kaç oy aldı?
Yerel seçimlerde Bayburt Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Mete Memiş ve MHP adayı Hükmü Pekmezci oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.
Mete Memiş kimdir?
Bayburt'ta 1964 yılında doğan Mete Memiş, Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Okul ve dershanelerde 28 yıl öğretmenlik ve idarecilik yapan Memiş, 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Bayburt Belediye Başkanı seçildi.
Memiş, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Hükmü Pekmezci kimdir?
Bayburt'ta 1954 yılında doğan Hükmü Pekmezci, lisans eğitimini 1977 yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü'nde tamamladı. Çeşitli okullarda 13 yıl öğretmenlik ve idarecilik yapan Pekmezci, Bayburt Turizm Müdürlüğü görevinde de bulundu.
1999 ve 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Bayburt Belediye Başkanı seçilen Pekmezci, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Bayburt Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024
- Bağımsız Adaylar Bekir Kocabey - (Bayburt)
- Hak ve Özgürlükler Partisi Berivan Kart - (Bayburt)
- Türkiye Komünist Hareketi Burak Hanbeyoğlu - (Bayburt)
- Demokrasi ve Atılım Partisi Can Kurban Arslan - (Bayburt)
- Saadet Partisi Fatih Burak - (Bayburt)
- Zafer Partisi Hakan Turan - (Bayburt)
- Bağımsız Türkiye Partisi Hasan Sabri Çelik - (Bayburt)
- Milliyetçi Hareket Partisi Hükmü Pekmezci - (Bayburt)
- Cumhuriyet Halk Partisi Kubilay Erel - (Bayburt)
- Büyük Birlik Partisi Kürşat Turgut - (Bayburt)
- Hür Dava Partisi Maşallah Oruçoğlu - (Bayburt)
- Bağımsız Adaylar Mehmet Emir - (Bayburt)
- Millet Partisi Mehmet Kısa - (Bayburt)
- Adalet ve Kalkınma Partisi Mete Memiş - (Bayburt)
- Yeniden Refah Partisi Mustafa Güncan - (Bayburt)
- Bağımsız Adaylar Nagihan Uluca - (Bayburt)
- Bağımsız Adaylar Şaban Ayan - (Bayburt)
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Tülay Kılınç - (Bayburt)
- İYİ Parti Yılmaz Kırıcı - (Bayburt)
- Halkın Kurtuluş Partisi Yüksel Bedir - (Bayburt)
Seçimlere kaç siyasi parti katıldı?
Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.
Oy verme saatleri kaç?
YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu mu?
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek.
Bayburt hakkında genel bilgiler
Bayburt, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile dikkat çeken bir şehirdir. Karadeniz'in doğusunda, Çoruh Nehri'nin vadisinde yer alan bu şehir, yüksek dağlar ve derin vadilerle çevrilidir. Bayburt, sakin atmosferi, temiz havası ve bozulmamış doğasıyla öne çıkar. Ayrıca, tarih boyunca önemli bir geçiş noktası olmuştur, bu da şehrin birçok medeniyetin izlerini taşımasına neden olmuştur. İşte Bayburt hakkında bazı önemli bilgiler:
Bayburt, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, yüksek rakımlı bir alanda bulunur. Şehir, tipik bir karasal iklimin etkileri altındadır; yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Bayburt'un coğrafyası, dağlık ve engebeli arazilerden oluşur, bu da bölgenin doğal güzelliklerini ön plana çıkarır.
Bayburt'un ekonomisi, başlıca tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Şehirde yetiştirilen başlıca tarım ürünleri arasında buğday, arpa ve patates bulunur. Hayvancılık, özellikle koyun ve sığır yetiştiriciliği, önemli bir geçim kaynağıdır. Son yıllarda, turizm de şehrin ekonomisine katkıda bulunmaya başlamıştır.
Bayburt, Urartular, Roma, Bizans, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bayburt Kalesi, şehrin en dikkat çekici tarihi yapılarından biridir ve geçmişi Urartulara kadar uzanır. Ayrıca, Baksı Müzesi, çağdaş ve geleneksel sanat eserlerini bir araya getiren önemli bir kültür merkezidir.
Bayburt, doğa tutkunları ve tarih meraklıları için birçok cazibe noktasına sahiptir. Çoruh Nehri boyunca yapılan rafting, adrenalin severler için popüler bir aktivitedir. Aydıntepe Yeraltı Şehri ve Bayburt Kalesi, şehrin tarihi zenginliklerini keşfetmek isteyenler için önemli duraklardır. Kop Dağı ve Sultan Murat Yaylası gibi doğal güzellikler, doğa yürüyüşü ve kampçılık için idealdir.
Bayburt mutfağı, Karadeniz ve Doğu Anadolu mutfaklarının özelliklerini taşır. Çeşitli et yemekleri, hamur işleri ve sebze yemekleri, yerel mutfağın temelini oluşturur. Bayburt'ta üretilen bal ve organik tarım ürünleri de oldukça ünlüdür.
Bayburt, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sakin yaşam tarzıyla dikkat çeken, keşfedilmeyi bekleyen bir şehirdir. Ziyaretçilere, hem doğayla iç içe bir deneyim sunar hem de zengin tarihini ve kültürel mirasını keşfetme fırsatı verir.