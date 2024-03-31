2024 Bayburt Belediye Başkanlığı seçimi, Türkiye genelindeki yerel seçimlerin bir parçası olarak 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Bu seçimler, Toplam 28.881 semenin olduğu Bayburt da dahil olmak üzere Türkiye'nin 81 ilindeki belediye başkanlıkları, belediye meclisi üyelikleri ve mahalle muhtarlıkları için yapıldı. Bayburt

na göre Bayburt için yarış, AK Parti adayı Mete Memiş ile MHP adayı Hükmü Pekmezci arasında geçmesi bekleniyor. Peki Mete Memiş mi, Hükmü Pekmezci mi kazandı oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? İşte canlı oy oranları: 2024 Bayburt seçim sonuçları.