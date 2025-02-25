Genel Müdürlükten yapılan değerlendirmeye göre, kar yağışının bu geceden itibaren Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda yeniden etkili olması ve perşembe günü sabah saatlerine kadar Rize'nin doğusu, Artvin'in merkez ve kuzey ilçeleri ile Ardahan'ın batısında kuvvetli, yer yer yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksama, buzlanma, don ve tipi ile çığ riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2025

Yeni haftanın ikinci gününde en çok merak edilen konulardan biri de hava durumu oldu. Geçtiğimiz iki hafta aralıklarla yağan kar, bazı günler okulların tatil olmasına da neden oldu. Peki Şubat ayının son haftasında İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da bu hafta hava durumu nasıl olacak?

İL İL HAVA SICAKLIKLARI

Ege Bölgesinde az bulutlu bir hava hakim. Kıyı kesimlerde yerel yağışlar da görülüyor. Gündüz sıcaklıkları İzmir'de 13, Muğla'da 9, Afyonkarahisar'da 7 derece ölçülüyor.

Akdeniz Bölgesinde az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Antalya ve Adana'da 12, Kahramanmaraş'ta 8, Hatay'da 10 derece ölçülüyor. Doğu kesimlerde gece sıcaklıkları 0 derecenin altında seyrediyor.

İç Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları Ankara'da 4, Eskişehir'de 8, Sivas'ta eksi 2 derece ölçülüyor. Bölgenin doğusunda gece sıcaklıklar gece -16, 17 derecelere kadar iniyor.

Karadeniz Bölgesinde kar yağışları doğu kesimlerde görülmeye devam ediyor. Sıcaklıklar bölgede genellikle 0 ile 5 derece arasında ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Gündüz sıcaklıkları Kars'ta eksi 8, Malatya'da 3, Hakkari'de eksi 5 derece ölçülüyor. Kuzey kesimlerde gece sıcaklıklar eksi 21, 22 derecelerde seyrediyor.