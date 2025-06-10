MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSB Pertem 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih yerleştirme sonuç sorgulama

2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için gözler MSB'nin personel temin sistemine odaklandı. MSÜ tercihlerini yapan binlerce aday sonuçların ardından kara, deniz, hava harp okullarındaki eğitim durumları netleşmiş olacak. MSÜ tercih sonuçları PERTEM (personeltemin.msb.gov.tr) adresinden açıklandıktan sonra e-Devlet ile de sorgulama yapılabilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? İşte 2025 MSÜ tercih sonuçlarında son durum.





2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen MSÜ tercih sürecine ilişkin henüz resmi bir sonuç açıklaması yapılmadı. Ancak önceki yıllar baz alındığında, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının 10-13 Haziran tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.





2024 yılında tercihler 10 Mayıs'ta tamamlanmış, sonuçlar ise 11 Haziran’da ilan edilmişti. Benzer takvimin bu yıl da uygulanması öngörülüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, ikinci seçim aşamaları için hazırlıklarını sürdürecek.





MSÜ TERCİH SONUCU NASIL SORGULANIR?

MSÜ yerleştirme sonuçları ÖSYM üzerinden değil, Milli Savunma Bakanlığı’nın personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet girişiyle açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak tercih sonuç ekranına ulaşabilecek.





Sonuç ekranında adayların yerleştirildiği okullar ve ikinci seçim aşamasına katılma hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi yer alacak. Herhangi bir yazılı belge ya da e-posta ile bilgilendirme yapılmayacak.





PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ VE TERCİHLER BELİRLEYİCİ OLACAK

MSÜ yerleştirme süreci, adayların Aday Değerlendirme Puanı ile yaptıkları tercih sıralamasına göre gerçekleştiriliyor. Her yıl oluşan puanlar, sınavın zorluk derecesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Okul kontenjanlarında boşluk kalması halinde, MSÜ Rektörlüğü tarafından ek yerleştirme yapılabiliyor.





MSÜ İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci seçim aşamalarına geçilecek. Bu süreçte adaylardan bazı belgeler istenecek ve çeşitli değerlendirme aşamaları gerçekleştirilecek. İşte ikinci seçim sürecinde yer alan adımlar:

Evrak kontrolü

Fiziki değerlendirme

Kişilik değerlendirme testi

Fiziki yeterlilik testi

Mülakat