2023 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Bu kapsamda ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Salı günü sona erecek.

MTV ödemesi

MTV ödemesi nasıl yapılacak?

MTV, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

En düşük MTV ne kadar?

2023'te ödenecek en düşük ve en yüksek MTV ne kadar?

Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı.

Buna göre, 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak.

Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak.

Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar yapılacak.

MTV'de hangi banka ne kadar taksit yapıyor?

Yapı Kredi World Card ile ödeme yapılması halinde 3 taksit, gib.gov.tr üzerinden World Pay QR ile ödeme yapılırsa 4 taksitte işlemler gerçekleştirilecek.

Garanti Bonus Card ile ÖDEME yapılması halinde 3 taksit, gib.gov.tr üzerinden GarantiPay ile ödemelerde ücretsiz 4 taksit imkanı sunulacak.

1 Ocak - 5 Şubat 2023 tarihleri arasında MTV ödemesi İş Bankası Maximum Kart'la 300 lira ve üzeri ödemelerde 4 taksit uygulanacak.

Ziraat Bankası kartlarıyla ödemelerde 1 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan ödemelerde 4 taksit imkanından yararlanılacak.

Halkbank Paraf Kart ile 1 Ocak-31 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak MTV ödemeleri 3 taksit olarak ödenebilecek.

Vakıfbank Worldcard ile 1-31 Ocak 2023 tarihleri arasında MTV ödemeleri faizsiz 3 taksit olarak ödenecek.

Denizbank İşletme Kart'la yapılacak MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleştirilebilecek.

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

01.01.2018 SONRASI TESCİL

0-1300 motor

Matrahı 70 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı

Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı

Matrahı 123.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

1301-1600 motor Matrahı 70.600 liraya kadar

1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı

1301-1600 cc Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı

1301-1600 cc Matrahı 123.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı

1601-1800 cc Matrahı 177.000'i aşmayanlar

1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı

Matrahı 177.000'i aşanlar

1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı.

1801-2000 cc Matrahı 177 bin lira

1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı

Matrahı 177 bin lira ve üstü

1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı

2001 - 2500 cc Matrahı 221.000 lira

1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı

Matrahı 221.000 lira ve üstü

1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı

2501 - 3000 cc Matrahı 442.300 lira

1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktı

Matrahı 442.300 lira ve üstü

1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı

4001 cc ve yukarısı Matrahı 840.700 lirayı aşmayan

1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktı

Matrahı 840.700 lirayı aşan

1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2022 MTV: 916 Lira

2023 MTV: 1479 Lira

1301-1600 cc

2022 MTV: 1715 Lira

2023 MTV: 2769 Lira

4-6 yaş

1601-1800 cc

2022 MTV: 3158 Lira

2023 MTV: 5100 Lira

1801-2000 cc

2022 MTV: 4904 Lira

2023 MTV: 7919 Lira

7-11 yaş

0-1300 cc

2022 MTV: 512 Lira

2023 MTV: 826 Lira

1301-1600 cc

2022 MTV: 995 Lira

2023 MTV: 1606 Lira

16 yaş ve yukarısı 0-1300 cc

2022 MTV: 136 Lira

2023 MTV: 219 Lira

1301-1600 cc

2022 MTV: 270 Lira

2023 MTV: 436 Lira



