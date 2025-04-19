Nöbetçi Eczaneler 19 Nisan 2025: En yakın nöbetçi eczane nerede? İstanbul nöbetçi eczaneler listesi..

Hastaların acil ilaç ihtiyacını karşılayabilmeleri adına önemli olan nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı il sağlık müdürlükleri tarafından belirlenen listeye göre birçok bölgede yer alıyor. 19 Nisan 2025 tarihinde İstanbul nöbetçi eczaneleri sizler için derledik. İşte, 19 Nisan 2025 İstanbul nöbetçi eczanelerin listesi.
En yakın eczanelere ulaşmak birçok kişi için oldukça önemli bir konudur. Halkın eczane ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına devreye alınan nöbetçi eczane uygulaması ile ilaçlara kısa sürede ulaşmak mümkün hale gelmektedir. Acil durumlarda ya da ihtiyaç halinde en yakın nöbetçi eczaneye gitmek isteyenler bulundukları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczanelerin listesini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün açık olan en yakın nöbetçi eczane nerede? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerin nöbetçi eczane listeleri Sağlık Bakanlığı çatısı altında belirlenen liste ile paylaşılıyor.
İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER
İstanbul'da en yakın nöbetçi eczanelerin sorgulamaları Sağlık Bakanlığı'nın e-Devlet adresinde yer alıyor.