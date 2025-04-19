Nöbetçi Eczaneler 19 Nisan 2025: En yakın nöbetçi eczane nerede? İstanbul nöbetçi eczaneler listesi..

En yakın eczanelere ulaşmak birçok kişi için oldukça önemli bir konudur. Halkın eczane ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına devreye alınan nöbetçi eczane uygulaması ile ilaçlara kısa sürede ulaşmak mümkün hale gelmektedir. Acil durumlarda ya da ihtiyaç halinde en yakın nöbetçi eczaneye gitmek isteyenler bulundukları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczanelerin listesini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün açık olan en yakın nöbetçi eczane nerede? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerin nöbetçi eczane listeleri Sağlık Bakanlığı çatısı altında belirlenen liste ile paylaşılıyor.