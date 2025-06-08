Kurban Bayramı, resmi tatil takviminde yer alıyor. Noterler ise resmi tatil tarihlerinde çalışmalarına ara veriyor. Noterliklerin kapalı olduğu zamanlarda nöbetçi noterler hizmet veriyor. Peki, Noterler ne zaman açılacak? Yarın noterler açık mı? Bayramdan sonra noterlerin çalışma saatleri
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte noterlerle ilgili işlemleri olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de noterlerin bayramda çalışıp çalışmadığı oldu. "Noterler bayramdan sonra ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki, noterler ne zaman açılacak?
BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
5 Haziran Perşembe arefe günü noterler öğleye kadar hizmet vermiştir. Dört gün süren Kurban Bayramı boyunca ise noterler kapalı olacak ve yerlerine nöbetçi noterlikler hizmet verecek.
NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Noterler 10 Haziran Salı günü normal çalışma düzenlerine devam edecekler.
NOTER ÇALIŞMA/ MESAİ SAATLERİ
Noterlikler genellikle hafta içi 09:00 / 17:00 arasında hizmet verir.