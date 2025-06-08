Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte noterlerle ilgili işlemleri olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de noterlerin bayramda çalışıp çalışmadığı oldu. "Noterler bayramdan sonra ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki, noterler ne zaman açılacak?