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Okul servisleri ve taksilere yeni düzenleme! 30 gün kayıt yapabilen kamera bulundurma zorunluluğu geldi

Okul servisleri ve taksilere yeni düzenleme! 30 gün kayıt yapabilen kamera bulundurma zorunluluğu geldi

11:3329/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Okul servisi
Okul servisi

Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde yapılan değişikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliğe göre taksilere ve okul servislerine kamera zorunluluğu getirildi. Ayrıca taksilere acil durum butonu konulmasına karar verildi.

Resmi Gazete’nin bugün yayınlanan sayısında, ticari taksiler ve okul servisleriyle ilgili önemli değişiklikler yer aldı. Yayınlanan yeni yönetmelikle, taksilerde kamera ve acil durum butonu olma zorunluluğu getirildi. Ayrıca okul servisi kullanan sürücüler için de ehliyet şartları değişti, sağlık raporu şartı getirildi.

Okul Servisleri Düzenlemesi Resmi Gazete'de Yayınlandı

İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, okul servis aracı olarak kullanılacak yaş şartını haiz taşıtlardan sözleşme süresi içerisinde yaş şartını kaybedenler, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı süresini aşmamak koşuluyla çalışmaya devam ettirilebilecek.

Sürücü belgesi süreleri değişti

Okul servis araçlarını kullanan şoförlerin, D sınıfı sürücü belgesi için en az 2 yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az 5 yıllık sürücü belgesi olacak. Büyükşehir belediyesi olan illerde Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) diğer illerde ise İl Trafik Komisyonunun kararı ile zorunlu tutulması durumunda Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun çerçevesinde mesleki yeterlilik belgesi bulunacak.

30 gün kayıt yapabilen kamera bulundurmak zorunlu

Okul servis araçlarında, tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kamera ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma, araçlarda iç mekanı gösteren şeffaf cam dışında cam kullanılamaz şartı, 2017 ve öncesi modeller için 1 Mart 2025'ten sonraki ilk periyodik muayeneye kadar aranmayacak.



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