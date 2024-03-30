ÖRNEK OY PUSULASI 2024: Yerel seçimde oy pusulası nasıl olacak, oy nasıl kullanılır? İşte partilerin sıralaması

"Yerel seçimde oy pusulası nasıl olacak, oy nasıl kullanılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 31 Mart'te gerçekleşecek Yerel Seçimler için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 1 Ocak'ta başlayan seçim takvimi kapsamında, seçim süreci, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin detaylar merak kazandı. İşte konu hakkında detaylar...

11 Şubat'ta tamamlanan sandık belirleme sürecinin ardından vatandaşlar oy kullanacakları sandıkları seçmen listeleri ile öğrendi. 81 ilde vatandaşlar sandık başına gidecek. 31 Mart'ta gerçekleşecek mahalli idareler genel seçimlerinda 4 farklı oy kullanılacak. Her bir oy için 4 farklı renkte oy pusulası yer alacak.





Seçimlerde toplamda 81 il, 973 ilçe, 390 belde başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen oy kullanacak.





4 farklı oy 4 farklı oy pusulasına konulacak





Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler genel seçimleri için hazırlanan oy pusulaları tanıtıldı.





Tüm Oylar Tek Zarfta Olacak





Her seçmen, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek, hangi seçim çevresinin seçmeniyse sadece o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek. Büyükşehir olmayan illerde, il genel meclis üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ile ihtiyar heyeti için oy verilecek.





Oy pusulaları ne renk?





Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.





İSTANBUL PUSULASI 1 METRE





Büyükşehir belediye başkanlığı için oy pusulası beyaz, il genel meclisi üyelikleri için oy pusulası turuncu, belediye başkanlığı için oy pusulası mavi, belediye meclisi üyeliği için oy pusulası ise sarı renkli olacak. Seçmenler, tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için olan beyaz pusulanın boyu yaklaşık 1 metre olacak.





Oy verme işlemi hangi saatler arasında yapılacak?





YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.





Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.





Oylar saat kaçta sayılmaya başlayacak? Önce hangi oylar sayılacak?





Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılmayacak.





YURT DIŞI SEÇMENLERİ OY KULLANAMAYACAK





Büyükşehirlerde; öncelikle büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak. Yurt dışındaki Türk vatandaşı seçmenler yerel seçimde oy kullanamayacak.





Seçime kaç siyasi parti katılacak?





Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:





AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.



