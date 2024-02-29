"Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 107. dönem ÖGG sınav sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sınavda adaylara 100 soru yöneltilirken, her doğru cevaplanan sorunun puan karşılığı 1 olacak. Başarılı olabilmek için adayların temel silahsız sınav puan toplamının ortalamasının en az 60 puan, yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının ise en az 50 olması gerekiyor. Peki Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 107. dönem ÖGG sınav sonuç tarihi açıklandı mı?