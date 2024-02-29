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Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 107. dönem ÖGG sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

"Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 107. Temel Eğitim ve 81. Yenileme sınav sonuçları, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen sınavın ardından belgelerini yenileyecek güvenlik görevlileri ve yeni belge alacak adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sınavda adaylara 100 soru yöneltilirken, her doğru cevaplanan sorunun puan karşılığı 1 olacak. Başarılı olabilmek için adayların temel silahsız sınav puan toplamının ortalamasının en az 60 puan, yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının ise en az 50 olması gerekiyor. Peki Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 107. dönem ÖGG sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

12:54 - 29/02/2024 الخميس
Yeni Şafak
Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

"Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 107. dönem ÖGG sınav sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sınavda adaylara 100 soru yöneltilirken, her doğru cevaplanan sorunun puan karşılığı 1 olacak. Başarılı olabilmek için adayların temel silahsız sınav puan toplamının ortalamasının en az 60 puan, yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının ise en az 50 olması gerekiyor. Peki Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 107. dönem ÖGG sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

Özel Güvenlik sınav sonuçları için gözler Emniyet Müdürlüğüne çevrildi. Belirli aralıklarla yapılan özel güvenlik sınavında en son 107.Temel Eğitim sınavı 24 Şubat'ta tamamlandı.

Netlerini hesaplayarak sınav puanlarıyla ilgili ön bilgi oluşturan adayları Özel Güvenlik Görevlisi 107.Temel Eğitim sınav sonuçları açıklandıktan sonra puanlarını görüntüleyebilecekler. ÖGG sınav sonuçları internet üzerinden adaylara bildirilirken herhangi basılı sonuç bilgisi paylaşılmayacak.

Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri bilgiyi sorgulayabilecek. Peki ÖGG 107. Temel eğitim sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili yapılan son açıklama…

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik Sınav sonuçları en geç 22 Mart Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında bulunan Özel Güvenlik Sınav soruları (online işlemler) bölümünden görüntüleyebilecek.

#ÖGG
#ögg sınavı
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